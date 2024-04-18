Селезнев и Милевский посетили бойцов 79 ОДШБ на Донбассе. ФОТО. ВИДЕО
Футболисты приехали поблагодарить бойцов
Экс-игроки сборной Украины Евгений Селезнев и Артем Милевский посетили позиции воинов 79-й отдельной бригады ДШВ на Донбассе.
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Во время встречи экс-футболисты пообщались с воинами, подписали флаг и осмотрели технику.
Селезнев также позвонил украинскому защитнику «Арсенала» Александру Зинченко, который также пообщался с военными и поблагодарил за защиту Украины.
"Николаевские десантники - это настоящие титаны. Я знаю, как они сражались за Марьинку, как сражаются дальше на самых горячих направлениях фронта, несмотря на десятикратное превосходство врага. Мы приехали, чтобы поблагодарить вас", - отметил Селезнев.
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