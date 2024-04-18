Стало известно, кто покажет матчи сборной Украины на Евро-2024

MEGOGO стал официальным вещателем Чемпионата Европы по футболу 2024 года, который состоится в Германии. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НСТУ) станет партнером медиасервиса в трансляции ЕВРО-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи УЕФА ЕВРО 2024 на местных телеканалах "Суспільного" (например, "Суспільне Львів", "Суспільне Миколаїв", "Суспільне Чернігів" и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Общественный вещатель будет транслировать 22 матча чемпионата Европы, в том числе все матчи сборной Украины, матч-открытие, а также оба полуфинала и финал. Все поединки ЕВРО-2024 будут доступны на MEGOGO по подписке; детали будут объявлены позже.

Также слушать вживую матчи Чемпионата Европы по футболу можно будет на Радио Проминь.