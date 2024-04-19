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Атака на Днепропетровщину: пострадал жилой дом и объекты Укрзализныци. Есть погибшие и раненые

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Последствия удара по области

Атака на Днепропетровщину: пострадал жилой дом и объекты Укрзализныци. Есть погибшие и раненые

Сергій Лисак у Telegram

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Утром в пятницу, 19 апреля, армия РФ атаковала Днепропетровскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник облвоенкодминистрации Сергей Лысак.

В результате ракетной атаки в Днепре произошло попадание в жилой дом - частично разрушена пятиэтажка. Известно о двух погибших и 16 раненых.

В Павлограде и в Криворожском районе повреждены инфраструктурные объекты - пострадали 3 человека.

В Синельниковском районе Днепропетровской области погибли шесть человек, среди них дети шести и восьми лет, еще два человека ранены. Количество пострадавших продолжает расти.

Также во время массированного обстрела Днепра и области Россия целенаправленно ударила по объектам "Укрзализныци". Сейчас есть задержки поездов, а среди раненых - работники УЗ.

"Враг совершил целенаправленный массированный обстрел гражданских инфраструктурных объектов Укрзализныци в Днепре и области. Есть раненые среди железнодорожников, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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