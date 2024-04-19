Неделю ждали в "засаде". Буданов рассказал детали сбития российского Ту-22М3

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, что перед сбитием российского бомбардировщика Ту-22М3 украинские военные сидели неделю в "засаде".

Об этом Буданов рассказал в комментарии BBC Украина.

"Неделю была, скажем так, сама "засада". Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж", - сказал Буданов.

Также он уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 километров.

По данным ГУР, у россиян еще есть самолеты такого вида. Но руководитель ГУР говорит, что "это первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне", от которого "Одессе будет немножко легче сейчас".

Буданов пояснил, что самолеты Ту-22М3 применяли ракеты Х-22, "которые, пожалуй, больше всего принесли именно разрушений по городу".

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Теперь россиянам придется искать новые пусковые рубежи для запуска ракет, и они будут вынуждены применять "только наземные комплексы для ударов по Одессе и ракеты с дальней авиации и с моря", говорит Буданов.

Напомним, что 19 апреля 2024 года в Ставропольском крае РФ упал бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - такие самолеты Россия использует для нанесения ударов по Украине. По оперативным данным РФ, летчики катапультировались, один из экипажа погиб, двое в больнице, четвертого ищут.