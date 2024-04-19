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Один российский летчик Ту-22М3 ликвидирован, судьба еще одного неизвестна

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Один российский летчик Ту-22М3 ликвидирован, судьба еще одного неизвестна

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из летчиков стратегического бомбардировщика Ту-22М3, сбитого Силами обороны Украины, ликвидирован. Сейчас продолжаются поиски еще одного члена экипажа.

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Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его словам, двух летчиков доставили в медучреждения. С места эвакуировали еще одного летчика, он жив. Ищут еще одного члена экипажа.

"Получены уточненные данные о происшествии с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае РФ разбился один из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, которыми оккупанты наносят ракетные удары по Украине.

Впоследствии стало известно, что впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

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Комментарии
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Djon (Україна)
19.04.2024 в 16:32
Гарна новина! Слава ЗСУ!
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Комментарии 1
avatar
Djon (Україна)
19.04.2024 в 16:32
Гарна новина! Слава ЗСУ!
Ответить
2
2

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