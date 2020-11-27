Рейтинг клубов УЕФА. Шахтер и Динамо теряют позиции, Зари для прогресса нужна еще одна победа

В Таблице коэффициентов благодаря победе "Зари" над АЕКом удалось не уступить конкурентам и даже немного улучшить позиции в отношении Шотландии. А вот в таблице рейтинга клубов прогресса нет. "Шахтер", потерпев второе подряд поражение в Лиге чемпионов, опустился с 16/17-го места (делил с "Порту") на девятнадцатое.

Потеряло одну позицию и киевское "Динамо" – с 31-го места на 32-е киевлян потеснила "Аталанта".

"Заря" добыла свои первые очки в этом евросезоне, но для прогресса в таблице рейтинга клубов необходима еще одна победа. Сейчас луганчане имеют три балла, начисленные УЕФА автоматически за участие в групповом этапе. Два из них команда Скрипника отыграла вчера. Следующая победа (если она будет) поможет команде закрепиться в топ-100.