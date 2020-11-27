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Таблица коэффициентов УЕФА. Бонус-плюс от третьей силы

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Таблица коэффициентов УЕФА. Бонус-плюс от третьей силы
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ужасная для украинского футбола неделя (да и для мирового, учитывая кончину Диего Марадоны) неожиданно завершилась приятным бонусом – евроочками разродилась команда, которая до сих пор не принесла в копилку украинской Ассоциации ни одного балла в сезоне.

И какой же важной оказалась победа "Зари" на АЕКом (3:0)! Благодаря ей мы удержали Турцию на расстоянии, ведь наши заморские соседи усилиями "Сивасспора" (победа над "Карабахом") набрали те же два очка (или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Шотландия набрала и того меньше – лишь одно очко из четырех возможных (0,25 балла по конвертации ТК) благодаря ничьей "Рейнджерс" с "Бенфикой". "Селтик" проиграл "Спарте", команда Роджерса оказалась немощным бойцом – лишь одна ничья в четырех поединках группы, это даже хуже, чем у нашей "Зари". Следовательно, отставание от шотландцев Украина сократила: было 0,475, а стало 0,325. Плюс нарастили отрыв по Дании и Кипра, представители которых проиграли "Аяксу" и "Гранаде" соответственно.

Таблица коэффициентов УЕФА. Бонус-плюс от третьей силы - изображение 1

И все же, насколько важно брать очки в Лиге Европы. Именно результаты этого турнира во многом определяют картину Таблицы коэффициентов. "Динамо" и "Шахтер" во втором туре подряд не берут очков в Лиге чемпионов, но конкуренты практически не могут этим воспользоваться: "Мидтьюлланн", "Зальцбург" и "Истанбул" тоже большинство своих матчей проиграли (на троих – лишь одна ничья и одна победа в двенадцати матчах). Другое дело – Лига Европы. Там наши конкуренты очки берут, поэтому миссия у "Зари" очень важная. Было б хорошо, если бы от луганчан это был не последний бонус.

Австрия, кстати, на неделе тоже добыла лишь одну победу (те же 0,4 балла в ТК). И хотя эта страна оторвалась от нас на приличное расстояние, отпускать ее еще дальше не стоит.

***

В сезонном рейтинге благодаря вкладу "Зари" Украина поднялась на одну позицию – с восемнадцатого места на семнадцатое. Также стоит отметить, что общий украинский еврокоэффициент сезона 2020/21 достиг отметки 4,000. Это все еще самый низкий показатель за последние девятнадцать сезонов, но борьба продолжается. У украинских команд в этой кампании еще минимум шесть поединков.

Таблица коэффициентов УЕФА. Бонус-плюс от третьей силы - изображение 2

Очень важный нюанс: последние два тура группового этапа – это не только традиционная борьба за очки в Таблицу коэффициентов, но и развязка в соперничестве за выход в плей-офф евротурниров. Шотландия наверняка потеряет "Селтик" – у того остались лишь теоретические шансы занять второе место в группе. Зато будет в плей-офф "Рейнджерс" (сейчас он первый в своей группе). ЛАСК, "Вольфсбергер" и "Рапид" из Австрии имеют примерно равные шансы на выход и не выход из группы. То же касается и турецкого "Сивасспора".

В Лиге чемпионов "Мидтьюлланн" (Дания), "Зальцбург" (Австрия) и "Истанбул" (Турция) идут последними в своих группах, но шансы на весну потеряли только датчане. Остальные еще в борьбе – как и наши "Динамо" и "Шахтер". Важно зацепиться за плей-офф Лиги Европы (хотя "горняки" еще сохраняют шансы даже на нечто большее).

Следующий тур – уже через неделю.

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Страна
Клубы (турнир)		 Очки Осталось 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Общий +/-
1 Испания 73.5 7/7 20.142 19.714 19.571 18.928 10.500 88.855
Барселона (ЛЧ) 17.0
Севилья (ЛЧ) 16.0
Гранада (ЛЕ) 11.5
Реал (ЛЧ) 9.0
Атлетико (ЛЧ) 8.0
Вильярреал (ЛЕ) 7.0
Реал Сосьедад (ЛЕ) 5.0
2 Англия 78.5 7/7 14.928 20.071 22.642 18.571 11.214 87.426
Манчестер Сити (ЛЧ) 17.0
Челси (ЛЧ) 16.0
Тоттенхэм (ЛЕ) 10.5
Ливерпуль (ЛЧ) 10.0
Манчестер Юнайтед (ЛЧ) 10.0
Арсенал (ЛЕ) 8.0
Лестер (ЛЕ) 7.0
3 Италия 62 7/7 14.250 17.333 12.642 14.928 8.857 68.010
Ювентус (ЛЧ) 15.0
Лацио (ЛЧ) 10.0
Аталанта (ЛЧ) 9.0
Милан (ЛЕ) 9.0
Рома (ЛЕ) 7.0
Интер (ЛЧ) 6.0
Наполи (ЛЕ) 6.0
4 Германия 62.5 6/7 14.571 9.857 15.214 18.714 8.928 67.284
Бавария (ЛЧ) 17.0
Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ) 10.0
Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ) 10.0
РБ Лейпциг (ЛЧ) 8.0
Хоффенхайм (ЛЕ) 8.0
Байер (ЛЕ) 6.0
Вольфсбург (ЛЕ) 3.5 выбыл
5 Франция 27.5 5/6 14.416 11.500 10.583 11.666 4.583 52.748
ПСЖ (ЛЧ) 8.0
Лилль (ЛЕ) 6.0
Ренн (ЛЧ) 5.0
Марсель (ЛЧ) 4.0
Реймс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Ницца (ЛЕ) 2.0
6 Португалия 27 3/5 8.083 9.666 10.900 10.300 5.400 44.349
Порто (ЛЧ) 10.0
Бенфика (ЛЧ/ЛЕ) 6.5
Брага (ЛЕ) 5.0
Рио Аве (ЛЕ) 3.5 выбыл
Спортинг (ЛЕ) 2.0 выбыл
7 Россия 23 4/6 9.200 12.600 7.583 4.666 3.833 37.882
Локомотив (Москва) (ЛЧ) 7.0
Краснодар (ЛЧ) 7.0
Зенит (ЛЧ) 5.0
ЦСКА (Москва) (ЛЕ) 3.0
Динамо (Москва) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ростов (ЛЕ) 0.5 выбыл
8 Нидерланды 29 4/5 9.100 2.900 8.600 9.400 5.800 35.800
Аякс (ЛЧ) 9.0
АЗ (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
ПСВ (ЛЕ) 7.0
Фейеноорд (ЛЕ) 4.0
Виллем II (ЛЕ) 2.0 выбыл
9 Бельгия 23 4/5 12.500 2.600 7.800 7.600 4.600 35.100
Брюгге (ЛЧ) 7.0
Стандард (ЛЕ) 6.5
Антверпен (ЛЕ) 6.0
Шарлеруа (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гент (ЛЧ/ЛЕ) 1.5
10 Австрия 23.5 4/5 7.375 9.750 6.200 5.800 4.700 33.825
Зальцбург (ЛЧ) 7.0
ЛАСК (ЛЕ) 7.0
Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Вольфсбергер (ЛЕ) 3.0
TSV Hartberg (ЛЕ) 0.5 выбыл
11 Шотландия 23 2/4 4.375 4.000 6.750 9.750 5.750 30.625
Рейнджерс (ЛЕ) 10.5
Селтик (ЛЧ/ЛЕ) 6.0
Абердин (ЛЕ) 3.5 выбыл
Мазервел (ЛЕ) 3.0 выбыл
12 Украина 20 3/5 5.500 8.000 5.600 7.200 4.000 30.300
Динамо (Киев) (ЛЧ) 8.5
Шахтер (ЛЧ) 7.0
Колос (ЛЕ) 2.0 выбыл
Заря (ЛЕ) 2.0
Десна (ЛЕ) 0.5 выбыл
13 Турция 15.5 2/5 9.700 6.800 5.500 5.000 3.100 30.100
Истанмбул ББ (ЛЧ) 6.0
Сивасспор (ЛЕ) 4.0
Галатасарай (ЛЕ) 3.5 выбыл
Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Аланьяспор (ЛЕ) 0.5 выбыл
14 Дания 14.5 1/4 8.500 5.250 4.875 5.125 3.625 27.375
Митьюлланд (ЛЧ) 8.5
Копенгаген (ЛЕ) 3.5 выбыл
Орхус (ЛЕ) 2.0 выбыл
Сеннерйюск (ЛЕ) 0.5 выбыл
15 Кипр 14 1/4 5.500 7.000 6.125 5.125 3.500 27.250
Омония (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Апоэль (Никосиа) (ЛЕ) 4.5 выбыл
Аполлон (ЛЕ) 3.5 выбыл
Анортосис (ЛЕ) 0.5 выбыл
16 Сербия 18 1/4 2.875 6.375 6.000 6.000 4.500 25.750
Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ) 11.5
Партизан (ЛЕ) 3.5 выбыл
TSC Backa Topola (ЛЕ) 2.5 выбыл
Войводина (ЛЕ) 0.5 выбыл
17 Греция 20.5 3/5 5.800 5.100 5.100 4.900 4.100 25.000
Олимпиакос (ЛЧ) 7.5
ПАОК (ЛЧ/ЛЕ) 7.0
АЕК (ЛЕ) 5.0
OFI Heraklion (ЛЕ) 0.5 выбыл
Арис (ЛЕ) 0.5 выбыл
18 Швейцария 14.5 1/4 4.300 6.500 3.900 6.400 3.625 24.725
Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Базель (ЛЕ) 3.5 выбыл
Серветт (ЛЕ) 2.0 выбыл
Санкт-Галлен (ЛЕ) 0.5 выбыл
19 Чехия 20 3/5 5.500 5.500 6.500 2.500 4.000 24.000
Славия (ЛЧ/ЛЕ) 6.5
Слован (ЛЕ) 6.5
Спарта (ЛЕ) 4.0
Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Яблонец (ЛЕ) 0.5 выбыл
20 Хорватия 15.5 2/5 5.125 5.125 5.750 4.375 3.100 23.475
Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Риека (ЛЕ) 3.0
Хайдук (ЛЕ) 2.0 выбыл
Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Осиек (ЛЕ) 0.5 выбыл
21 Израиль 23 2/4 6.750 5.625 2.625 2.375 5.750 23.125
Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ) 9.5
Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ) 8.0
Маккаби (Хайфа) (ЛЕ) 5.0 выбыл
Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ) 0.5 выбыл
22 Швеция 10 0/4 2.750 5.375 4.125 5.750 2.500 20.500
Мальме (ЛЕ) 5.0 выбыл
Юргорден (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Хаммарбю (ЛЕ) 2.0 выбыл
Гетеборг (ЛЕ) 0.5 выбыл
23 Болгария 13 2/4 4.250 4.000 4.000 4.125 3.250 19.625
ЦСКА (София) (ЛЕ) 7.0
Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ) 3.5
Локомотив Пловдив (ЛЕ) 2.0 выбыл
Славия (София) (ЛЕ) 0.5 выбыл
24 Норвегия 18 1/4 1.375 4.000 5.375 3.750 4.500 19.000
Мельде (ЛЧ/ЛЕ) 9.0
Русенборг (ЛЕ) 5.0 выбыл
Буде-Глимт () 3.5 выбыл
Викинг (ЛЕ) 0.5 выбыл
25 Румыния 14 1/4 3.300 2.900 2.375 5.875 3.500 17.950
Клуж (ЛЧ/ЛЕ) 8.5
Стяуа (ЛЕ) 3.0 выбыл
Ботошани (ЛЕ) 2.0 выбыл
Университатя Крайова (ЛЕ) 0.5 выбыл
26 Азербайджан 9 1/4 4.250 4.375 2.375 3.375 2.250 16.625
Карабах (ЛЧ/ЛЕ) 5.5
Нефтчи (ЛЕ) 2.0 выбыл
Кешля (ЛЕ) 1.0 выбыл
Сумгаит (ЛЕ) 0.5 выбыл
27 Казахстан 4 0/4 2.750 4.250 4.250 3.375 1.000 15.625
Кайрат (ЛЕ) 2.0 выбыл
Астана (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Ордабасы (ЛЕ) 0.5 выбыл
Kaysar Kyzylorda (ЛЕ) 0.5 выбыл
28 Венгрия 17 1/4 1.875 1.625 3.250 4.500 4.250 15.500
Ференцварош (ЛЧ) 10.5
Фехервар (ЛЕ) 4.0 выбыл
Гонвед (ЛЕ) 2.0 выбыл
Академия Пушкаша (ЛЕ) 0.5 выбыл
29 Беларусь 6 0/4 3.000 3.250 5.000 2.500 1.500 15.250
Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Шахтер Солигорск (ЛЕ) 1.0 выбыл
Динамо (Минск) (ЛЕ) 0.5 выбыл
БАТЭ (Борисов) (ЛЕ) 0.5 выбыл
30 Польша 16 1/4 3.875 2.875 2.250 2.125 4.000 15.125
Лех (Познань) (ЛЕ) 8.0
Легия (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Пяст (ЛЕ) 3.5 выбыл
Краковия (ЛЕ) 0.5 выбыл
31 Словения 9 0/4 2.250 4.625 3.125 2.000 2.250 14.250
Мура (ЛЕ) 3.5 выбыл
Целе (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Олимпия (ЛЕ) 2.0 выбыл
Марибор (ЛЕ) 1.0 выбыл
32 Словакия 6 0/4 2.125 1.875 5.125 3.000 1.500 13.625
ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ) 3.5 выбыл
Слован (ЛЧ/ЛЕ) 1.5 выбыл
Жилина (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ружемборок (ЛЕ) 0.5 выбыл
33 Лихтенштейн 0.5 0/1 2.500 2.000 1.500 2.500 0.500 9.000
Вадуц (ЛЕ) 0.5 выбыл
34 Литва 6.5 0/4 0.500 2.375 2.625 1.625 1.625 8.750
Тракай (ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 2.0 выбыл
Судува (ЛЧ/ЛЕ) 2.0 выбыл
Жальгирис (ЛЕ) 0.5 выбыл
35 Люксембург 4 0/4 0.750 0.875 2.625 3.000 1.000 8.250
Прогрес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Фола (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Дифферданж (ЛЕ) 0.5 выбыл
Union Titus Pétange (ЛЕ) 0.5 выбыл
36 Босния-Герцеговина 10.5 0/4 0.500 1.375 2.000 1.500 2.625 8.000
Зриньски (ЛЕ) 4.0 выбыл
ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Борац Баня-Лука (ЛЕ) 2.0 выбыл
Железничар (ЛЕ) 0.5 выбыл
37 Ирландия 7.5 1/4 2.625 1.125 1.000 1.250 1.875 7.875
Дандолк (ЛЧ/ЛЕ) 4.5
Шэмрок Роверс (ЛЕ) 1.5 выбыл
Богемианс (ЛЕ) 1.0 выбыл
Дерри Сити (ЛЕ) 0.5 выбыл
38 Северная Македония 7 0/4 1.250 3.125 1.000 0.500 1.750 7.625
Шкендия (ЛЕ) 3.5 выбыл
Ренова (ЛЕ) 2.0 выбыл
Силекс (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Шкупи (ЛЕ) 0.5 выбыл
39 Армения 5.5 0/4 1.125 0.625 1.500 2.750 1.375 7.375
Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Алашкерт (ЛЕ) 0.5 выбыл
Ширак (ЛЕ) 0.5 выбыл
FC Noah (ЛЕ) 0.5 выбыл
40 Латвия 5.5 0/4 1.375 0.750 1.625 2.250 1.375 7.375
Рига (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Вентспилс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Рига (ЛЕ) 0.5 выбыл
Valmieras FK (ЛЕ) 0.5 выбыл
41 Албания 8 0/4 0.875 2.625 1.000 0.750 2.000 7.250
Тирана (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Кукес (ЛЕ) 2.0 выбыл
Теута (ЛЕ) 2.0 выбыл
Лачи (ЛЕ) 1.5 выбыл
42 Северная Ирландия 8.5 0/3 0.500 0.750 0.500 2.375 2.833 6.958
Колрейн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Линфилд (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Гленторан (ЛЕ) 2.0 выбыл
43 Грузия 7 0/4 1.125 0.125 1.625 2.250 1.750 6.875
Локомотив Тбилиси (ЛЕ) 3.5 выбыл
Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Динамо (Батуми) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Сабуртало (ЛЕ) 0.5 выбыл
44 Финляндия 5.5 0/4 1.750 1.250 0.875 1.625 1.375 6.875
Куопио (ЛЧ/ЛЕ) 3.5 выбыл
Ilves Tampere (ЛЕ) 1.0 выбыл
Интер (Турку) (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хонка (ЛЕ) 0.5 выбыл
45 Молдова 5.5 0/4 0.875 2.750 1.125 0.750 1.375 6.875
Шериф (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Sfântul Gheorghe (ЛЕ) 1.5 выбыл
Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ) 0.5 выбыл
Петрокуб (ЛЕ) 0.5 выбыл
46 Мальта 6 0/4 1.250 1.375 1.500 0.750 1.500 6.375
Флориана (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
Хайбернианс (ЛЕ) 2.0 выбыл
Валетта (ЛЕ) 0.5 выбыл
Sirens FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
47 Фарерские острова 11 0/4 0.375 0.750 1.125 1.125 2.750 6.125
Б-36 (ЛЕ) 4.5 выбыл
Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Рунавик (ЛЕ) 2.0 выбыл
Торсхавн (ЛЕ) 0.5 выбыл
48 Косово 5.5 0/3 0.000 0.000 2.500 1.500 1.833 5.833
Дрита (ЛЧ/ЛЕ) 3.0 выбыл
SC Gjilani (ЛЕ) 2.0 выбыл
Приштина (ЛЕ) 0.5 выбыл
49 Гибралтар 5 0/3 1.500 0.500 1.000 1.000 1.666 5.666
Линкольн (ЛЕ) 3.5 выбыл
Европа (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
St Joseph's FC (ЛЕ) 0.5 выбыл
50 Черногория 6.5 0/4 0.875 1.125 0.375 1.000 1.625 5.000
Будучность (ЛЧ/ЛЕ) 2.5 выбыл
Зета (ЛЕ) 2.0 выбыл
Искра Даниловград (ЛЕ) 1.5 выбыл
Сутьеска (ЛЕ) 0.5 выбыл
51 Уэльс 6 0/4 1.000 0.500 1.000 1.000 1.500 5.000
Нью Сэйнтс (ЛЕ) 2.5 выбыл
Бала Таун (ЛЕ) 2.0 выбыл
Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Барри Таун (ЛЕ) 0.5 выбыл
52 Исландия 2.5 0/4 1.000 1.125 1.500 0.625 0.625 4.875
Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ) 1.0 выбыл
Викингур (ЛЕ) 0.5 выбыл
Брейдаблик (ЛЕ) 0.5 выбыл
Хафнарфьордур (ЛЕ) 0.5 выбыл
53 Эстония 5.5 0/4 1.375 0.625 0.500 0.875 1.375 4.750
Флора (ЛЧ/ЛЕ) 4.0 выбыл
Левадия (ЛЕ) 0.5 выбыл
Paide Linnameeskond (ЛЕ) 0.5 выбыл
Калью (ЛЕ) 0.5 выбыл
54 Андорра 2 0/3 0.166 0.166 0.833 1.500 0.666 3.331
ФК Санта-Колома (ЛЕ) 1.0 выбыл
Энгордани (ЛЕ) 0.5 выбыл
Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
55 Сан-Марино 1.5 0/3 0.000 0.166 0.500 0.000 0.500 1.166
Тре Пенне (ЛЕ) 0.5 выбыл
Фиорита (ЛЕ) 0.5 выбыл
Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ) 0.5 выбыл
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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) коэффициенты Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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alext1467 (Kiev)
27.11.2020 в 01:08
Если б конкуренты из австрии и шотландии играли в ЛЧ - у них был бы такой же провальный результат как и у ДК с ШК. Впрочем, это скоро и так закончится - когда чемпион перестанет попадать сразу в группу, а ДК и ШК постепенно растеряют рейтинг. Тогда им в квалификациях будут попадатся всякие Севильи, Аталанты с Лестерами и они будут проходить в группу по большим праздникам. В этом году очень возможный вариант, когда все 3 оставшиеся команды займут 4 место в группах и тогда будет самый низкий коефициент за 20 лет.
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