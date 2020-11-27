Таблица коэффициентов УЕФА. Бонус-плюс от третьей силы

Ужасная для украинского футбола неделя (да и для мирового, учитывая кончину Диего Марадоны) неожиданно завершилась приятным бонусом – евроочками разродилась команда, которая до сих пор не принесла в копилку украинской Ассоциации ни одного балла в сезоне.

И какой же важной оказалась победа "Зари" на АЕКом (3:0)! Благодаря ей мы удержали Турцию на расстоянии, ведь наши заморские соседи усилиями "Сивасспора" (победа над "Карабахом") набрали те же два очка (или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Шотландия набрала и того меньше – лишь одно очко из четырех возможных (0,25 балла по конвертации ТК) благодаря ничьей "Рейнджерс" с "Бенфикой". "Селтик" проиграл "Спарте", команда Роджерса оказалась немощным бойцом – лишь одна ничья в четырех поединках группы, это даже хуже, чем у нашей "Зари". Следовательно, отставание от шотландцев Украина сократила: было 0,475, а стало 0,325. Плюс нарастили отрыв по Дании и Кипра, представители которых проиграли "Аяксу" и "Гранаде" соответственно.

И все же, насколько важно брать очки в Лиге Европы. Именно результаты этого турнира во многом определяют картину Таблицы коэффициентов. "Динамо" и "Шахтер" во втором туре подряд не берут очков в Лиге чемпионов, но конкуренты практически не могут этим воспользоваться: "Мидтьюлланн", "Зальцбург" и "Истанбул" тоже большинство своих матчей проиграли (на троих – лишь одна ничья и одна победа в двенадцати матчах). Другое дело – Лига Европы. Там наши конкуренты очки берут, поэтому миссия у "Зари" очень важная. Было б хорошо, если бы от луганчан это был не последний бонус.

Австрия, кстати, на неделе тоже добыла лишь одну победу (те же 0,4 балла в ТК). И хотя эта страна оторвалась от нас на приличное расстояние, отпускать ее еще дальше не стоит.

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В сезонном рейтинге благодаря вкладу "Зари" Украина поднялась на одну позицию – с восемнадцатого места на семнадцатое. Также стоит отметить, что общий украинский еврокоэффициент сезона 2020/21 достиг отметки 4,000. Это все еще самый низкий показатель за последние девятнадцать сезонов, но борьба продолжается. У украинских команд в этой кампании еще минимум шесть поединков.

Очень важный нюанс: последние два тура группового этапа – это не только традиционная борьба за очки в Таблицу коэффициентов, но и развязка в соперничестве за выход в плей-офф евротурниров. Шотландия наверняка потеряет "Селтик" – у того остались лишь теоретические шансы занять второе место в группе. Зато будет в плей-офф "Рейнджерс" (сейчас он первый в своей группе). ЛАСК, "Вольфсбергер" и "Рапид" из Австрии имеют примерно равные шансы на выход и не выход из группы. То же касается и турецкого "Сивасспора".

В Лиге чемпионов "Мидтьюлланн" (Дания), "Зальцбург" (Австрия) и "Истанбул" (Турция) идут последними в своих группах, но шансы на весну потеряли только датчане. Остальные еще в борьбе – как и наши "Динамо" и "Шахтер". Важно зацепиться за плей-офф Лиги Европы (хотя "горняки" еще сохраняют шансы даже на нечто большее).

Следующий тур – уже через неделю.

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