Таблица коэффициентов УЕФА. Бонус-плюс от третьей силы
Очень вовремя
Ужасная для украинского футбола неделя (да и для мирового, учитывая кончину Диего Марадоны) неожиданно завершилась приятным бонусом – евроочками разродилась команда, которая до сих пор не принесла в копилку украинской Ассоциации ни одного балла в сезоне.
И какой же важной оказалась победа "Зари" на АЕКом (3:0)! Благодаря ей мы удержали Турцию на расстоянии, ведь наши заморские соседи усилиями "Сивасспора" (победа над "Карабахом") набрали те же два очка (или 0,4 балла по конвертации Таблицы коэффициентов). Шотландия набрала и того меньше – лишь одно очко из четырех возможных (0,25 балла по конвертации ТК) благодаря ничьей "Рейнджерс" с "Бенфикой". "Селтик" проиграл "Спарте", команда Роджерса оказалась немощным бойцом – лишь одна ничья в четырех поединках группы, это даже хуже, чем у нашей "Зари". Следовательно, отставание от шотландцев Украина сократила: было 0,475, а стало 0,325. Плюс нарастили отрыв по Дании и Кипра, представители которых проиграли "Аяксу" и "Гранаде" соответственно.
И все же, насколько важно брать очки в Лиге Европы. Именно результаты этого турнира во многом определяют картину Таблицы коэффициентов. "Динамо" и "Шахтер" во втором туре подряд не берут очков в Лиге чемпионов, но конкуренты практически не могут этим воспользоваться: "Мидтьюлланн", "Зальцбург" и "Истанбул" тоже большинство своих матчей проиграли (на троих – лишь одна ничья и одна победа в двенадцати матчах). Другое дело – Лига Европы. Там наши конкуренты очки берут, поэтому миссия у "Зари" очень важная. Было б хорошо, если бы от луганчан это был не последний бонус.
Австрия, кстати, на неделе тоже добыла лишь одну победу (те же 0,4 балла в ТК). И хотя эта страна оторвалась от нас на приличное расстояние, отпускать ее еще дальше не стоит.
***
В сезонном рейтинге благодаря вкладу "Зари" Украина поднялась на одну позицию – с восемнадцатого места на семнадцатое. Также стоит отметить, что общий украинский еврокоэффициент сезона 2020/21 достиг отметки 4,000. Это все еще самый низкий показатель за последние девятнадцать сезонов, но борьба продолжается. У украинских команд в этой кампании еще минимум шесть поединков.
Очень важный нюанс: последние два тура группового этапа – это не только традиционная борьба за очки в Таблицу коэффициентов, но и развязка в соперничестве за выход в плей-офф евротурниров. Шотландия наверняка потеряет "Селтик" – у того остались лишь теоретические шансы занять второе место в группе. Зато будет в плей-офф "Рейнджерс" (сейчас он первый в своей группе). ЛАСК, "Вольфсбергер" и "Рапид" из Австрии имеют примерно равные шансы на выход и не выход из группы. То же касается и турецкого "Сивасспора".
В Лиге чемпионов "Мидтьюлланн" (Дания), "Зальцбург" (Австрия) и "Истанбул" (Турция) идут последними в своих группах, но шансы на весну потеряли только датчане. Остальные еще в борьбе – как и наши "Динамо" и "Шахтер". Важно зацепиться за плей-офф Лиги Европы (хотя "горняки" еще сохраняют шансы даже на нечто большее).
Следующий тур – уже через неделю.
Новости еврокубков и Таблицы коэффициентов - в телеграм-канале >>>
|Страна
Клубы (турнир)
|Очки
|Осталось
|16/17
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|Общий
|+/-
|1
|Испания
|73.5
|7/7
|20.142
|19.714
|19.571
|18.928
|10.500
|88.855
|Барселона (ЛЧ)
|17.0
|Севилья (ЛЧ)
|16.0
|Гранада (ЛЕ)
|11.5
|Реал (ЛЧ)
|9.0
|Атлетико (ЛЧ)
|8.0
|Вильярреал (ЛЕ)
|7.0
|Реал Сосьедад (ЛЕ)
|5.0
|2
|Англия
|78.5
|7/7
|14.928
|20.071
|22.642
|18.571
|11.214
|87.426
|Манчестер Сити (ЛЧ)
|17.0
|Челси (ЛЧ)
|16.0
|Тоттенхэм (ЛЕ)
|10.5
|Ливерпуль (ЛЧ)
|10.0
|Манчестер Юнайтед (ЛЧ)
|10.0
|Арсенал (ЛЕ)
|8.0
|Лестер (ЛЕ)
|7.0
|3
|Италия
|62
|7/7
|14.250
|17.333
|12.642
|14.928
|8.857
|68.010
|Ювентус (ЛЧ)
|15.0
|Лацио (ЛЧ)
|10.0
|Аталанта (ЛЧ)
|9.0
|Милан (ЛЕ)
|9.0
|Рома (ЛЕ)
|7.0
|Интер (ЛЧ)
|6.0
|Наполи (ЛЕ)
|6.0
|4
|Германия
|62.5
|6/7
|14.571
|9.857
|15.214
|18.714
|8.928
|67.284
|Бавария (ЛЧ)
|17.0
|Боруссия Менхенгладбах (ЛЧ)
|10.0
|Боруссия (Дортмунд) (ЛЧ)
|10.0
|РБ Лейпциг (ЛЧ)
|8.0
|Хоффенхайм (ЛЕ)
|8.0
|Байер (ЛЕ)
|6.0
|Вольфсбург (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|5
|Франция
|27.5
|5/6
|14.416
|11.500
|10.583
|11.666
|4.583
|52.748
|ПСЖ (ЛЧ)
|8.0
|Лилль (ЛЕ)
|6.0
|Ренн (ЛЧ)
|5.0
|Марсель (ЛЧ)
|4.0
|Реймс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Ницца (ЛЕ)
|2.0
|6
|Португалия
|27
|3/5
|8.083
|9.666
|10.900
|10.300
|5.400
|44.349
|Порто (ЛЧ)
|10.0
|Бенфика (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|Брага (ЛЕ)
|5.0
|Рио Аве (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Спортинг (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|7
|Россия
|23
|4/6
|9.200
|12.600
|7.583
|4.666
|3.833
|37.882
|Локомотив (Москва) (ЛЧ)
|7.0
|Краснодар (ЛЧ)
|7.0
|Зенит (ЛЧ)
|5.0
|ЦСКА (Москва) (ЛЕ)
|3.0
|Динамо (Москва) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ростов (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|8
|Нидерланды
|29
|4/5
|9.100
|2.900
|8.600
|9.400
|5.800
|35.800
|Аякс (ЛЧ)
|9.0
|АЗ (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|ПСВ (ЛЕ)
|7.0
|Фейеноорд (ЛЕ)
|4.0
|Виллем II (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|9
|Бельгия
|23
|4/5
|12.500
|2.600
|7.800
|7.600
|4.600
|35.100
|Брюгге (ЛЧ)
|7.0
|Стандард (ЛЕ)
|6.5
|Антверпен (ЛЕ)
|6.0
|Шарлеруа (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гент (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|10
|Австрия
|23.5
|4/5
|7.375
|9.750
|6.200
|5.800
|4.700
|33.825
|Зальцбург (ЛЧ)
|7.0
|ЛАСК (ЛЕ)
|7.0
|Рапид (Вена) (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Вольфсбергер (ЛЕ)
|3.0
|TSV Hartberg (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|11
|Шотландия
|23
|2/4
|4.375
|4.000
|6.750
|9.750
|5.750
|30.625
|Рейнджерс (ЛЕ)
|10.5
|Селтик (ЛЧ/ЛЕ)
|6.0
|Абердин (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Мазервел (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|12
|Украина
|20
|3/5
|5.500
|8.000
|5.600
|7.200
|4.000
|30.300
|Динамо (Киев) (ЛЧ)
|8.5
|Шахтер (ЛЧ)
|7.0
|Колос (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Заря (ЛЕ)
|2.0
|Десна (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|13
|Турция
|15.5
|2/5
|9.700
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|30.100
|Истанмбул ББ (ЛЧ)
|6.0
|Сивасспор (ЛЕ)
|4.0
|Галатасарай (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Бешикташ (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Аланьяспор (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|14
|Дания
|14.5
|1/4
|8.500
|5.250
|4.875
|5.125
|3.625
|27.375
|Митьюлланд (ЛЧ)
|8.5
|Копенгаген (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Орхус (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Сеннерйюск (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|15
|Кипр
|14
|1/4
|5.500
|7.000
|6.125
|5.125
|3.500
|27.250
|Омония (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Апоэль (Никосиа) (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Аполлон (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Анортосис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|16
|Сербия
|18
|1/4
|2.875
|6.375
|6.000
|6.000
|4.500
|25.750
|Црвена Звезда (ЛЧ/ЛЕ)
|11.5
|Партизан (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|TSC Backa Topola (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Войводина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|17
|Греция
|20.5
|3/5
|5.800
|5.100
|5.100
|4.900
|4.100
|25.000
|Олимпиакос (ЛЧ)
|7.5
|ПАОК (ЛЧ/ЛЕ)
|7.0
|АЕК (ЛЕ)
|5.0
|OFI Heraklion (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Арис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|18
|Швейцария
|14.5
|1/4
|4.300
|6.500
|3.900
|6.400
|3.625
|24.725
|Янг Бойз (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Базель (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Серветт (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Санкт-Галлен (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|19
|Чехия
|20
|3/5
|5.500
|5.500
|6.500
|2.500
|4.000
|24.000
|Славия (ЛЧ/ЛЕ)
|6.5
|Слован (ЛЕ)
|6.5
|Спарта (ЛЕ)
|4.0
|Виктория Пльзень (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Яблонец (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|20
|Хорватия
|15.5
|2/5
|5.125
|5.125
|5.750
|4.375
|3.100
|23.475
|Динамо (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|Риека (ЛЕ)
|3.0
|Хайдук (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Локомотив (Загреб) (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Осиек (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|21
|Израиль
|23
|2/4
|6.750
|5.625
|2.625
|2.375
|5.750
|23.125
|Маккаби (Тель-Авив) (ЛЧ/ЛЕ)
|9.5
|Хапоэль Беер-Шева (ЛЕ)
|8.0
|Маккаби (Хайфа) (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Бейтар (Иерусалим) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|22
|Швеция
|10
|0/4
|2.750
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|20.500
|Мальме (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Юргорден (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Хаммарбю (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Гетеборг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|23
|Болгария
|13
|2/4
|4.250
|4.000
|4.000
|4.125
|3.250
|19.625
|ЦСКА (София) (ЛЕ)
|7.0
|Лудогорец Разград (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|Локомотив Пловдив (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Славия (София) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|24
|Норвегия
|18
|1/4
|1.375
|4.000
|5.375
|3.750
|4.500
|19.000
|Мельде (ЛЧ/ЛЕ)
|9.0
|Русенборг (ЛЕ)
|5.0
|выбыл
|Буде-Глимт ()
|3.5
|выбыл
|Викинг (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|25
|Румыния
|14
|1/4
|3.300
|2.900
|2.375
|5.875
|3.500
|17.950
|Клуж (ЛЧ/ЛЕ)
|8.5
|Стяуа (ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Ботошани (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Университатя Крайова (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|26
|Азербайджан
|9
|1/4
|4.250
|4.375
|2.375
|3.375
|2.250
|16.625
|Карабах (ЛЧ/ЛЕ)
|5.5
|Нефтчи (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Кешля (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Сумгаит (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|27
|Казахстан
|4
|0/4
|2.750
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|15.625
|Кайрат (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Астана (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Ордабасы (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Kaysar Kyzylorda (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|28
|Венгрия
|17
|1/4
|1.875
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|15.500
|Ференцварош (ЛЧ)
|10.5
|Фехервар (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Гонвед (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Академия Пушкаша (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|29
|Беларусь
|6
|0/4
|3.000
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|15.250
|Динамо Брест (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Шахтер Солигорск (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Динамо (Минск) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|БАТЭ (Борисов) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|30
|Польша
|16
|1/4
|3.875
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|15.125
|Лех (Познань) (ЛЕ)
|8.0
|Легия (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Пяст (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Краковия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|31
|Словения
|9
|0/4
|2.250
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|14.250
|Мура (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Целе (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Олимпия (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Марибор (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|32
|Словакия
|6
|0/4
|2.125
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|13.625
|ДАК Дунайска Стреда (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Слован (ЛЧ/ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Жилина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ружемборок (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|33
|Лихтенштейн
|0.5
|0/1
|2.500
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|9.000
|Вадуц (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|34
|Литва
|6.5
|0/4
|0.500
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|8.750
|Тракай (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Судува (ЛЧ/ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Жальгирис (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|35
|Люксембург
|4
|0/4
|0.750
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|8.250
|Прогрес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Фола (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дифферданж (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Union Titus Pétange (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|36
|Босния-Герцеговина
|10.5
|0/4
|0.500
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|8.000
|Зриньски (ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|ФК Сараево (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Борац Баня-Лука (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Железничар (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|37
|Ирландия
|7.5
|1/4
|2.625
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|7.875
|Дандолк (ЛЧ/ЛЕ)
|4.5
|Шэмрок Роверс (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Богемианс (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Дерри Сити (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|38
|Северная Македония
|7
|0/4
|1.250
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|7.625
|Шкендия (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ренова (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Силекс (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Шкупи (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|39
|Армения
|5.5
|0/4
|1.125
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|7.375
|Арарат-Армения (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Алашкерт (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Ширак (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|FC Noah (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|40
|Латвия
|5.5
|0/4
|1.375
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|7.375
|Рига (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Вентспилс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Рига (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Valmieras FK (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|41
|Албания
|8
|0/4
|0.875
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|7.250
|Тирана (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Кукес (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Теута (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Лачи (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|42
|Северная Ирландия
|8.5
|0/3
|0.500
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|6.958
|Колрейн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Линфилд (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Гленторан (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|43
|Грузия
|7
|0/4
|1.125
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|6.875
|Локомотив Тбилиси (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Динамо (Тбилиси) (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Динамо (Батуми) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Сабуртало (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|44
|Финляндия
|5.5
|0/4
|1.750
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|6.875
|Куопио (ЛЧ/ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Ilves Tampere (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Интер (Турку) (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хонка (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|45
|Молдова
|5.5
|0/4
|0.875
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|6.875
|Шериф (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Sfântul Gheorghe (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Динамо-Авто Тирасполь (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Петрокуб (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|46
|Мальта
|6
|0/4
|1.250
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|6.375
|Флориана (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|Хайбернианс (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Валетта (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Sirens FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|47
|Фарерские острова
|11
|0/4
|0.375
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|6.125
|Б-36 (ЛЕ)
|4.5
|выбыл
|Клаксвик (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Рунавик (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Торсхавн (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|48
|Косово
|5.5
|0/3
|0.000
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|5.833
|Дрита (ЛЧ/ЛЕ)
|3.0
|выбыл
|SC Gjilani (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Приштина (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|49
|Гибралтар
|5
|0/3
|1.500
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|5.666
|Линкольн (ЛЕ)
|3.5
|выбыл
|Европа (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|St Joseph's FC (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|50
|Черногория
|6.5
|0/4
|0.875
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|5.000
|Будучность (ЛЧ/ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Зета (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Искра Даниловград (ЛЕ)
|1.5
|выбыл
|Сутьеска (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|51
|Уэльс
|6
|0/4
|1.000
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|5.000
|Нью Сэйнтс (ЛЕ)
|2.5
|выбыл
|Бала Таун (ЛЕ)
|2.0
|выбыл
|Connah's Quay (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Барри Таун (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|52
|Исландия
|2.5
|0/4
|1.000
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|4.875
|Рейкьявик (ЛЧ/ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Викингур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Брейдаблик (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Хафнарфьордур (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|53
|Эстония
|5.5
|0/4
|1.375
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|4.750
|Флора (ЛЧ/ЛЕ)
|4.0
|выбыл
|Левадия (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Paide Linnameeskond (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Калью (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|54
|Андорра
|2
|0/3
|0.166
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|3.331
|ФК Санта-Колома (ЛЕ)
|1.0
|выбыл
|Энгордани (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Inter Club d'Escaldes (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|55
|Сан-Марино
|1.5
|0/3
|0.000
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|1.166
|Тре Пенне (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Фиорита (ЛЕ)
|0.5
|выбыл
|Тре Фиори (ЛЧ/ЛЕ)
|0.5
|выбыл
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