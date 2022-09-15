За два матча нынешней ЛЧ Шахтер набрал в клубный рейтинг более высокий коэффициент, чем за весь прошлый сезон
Эффективность команды Роберто Де Джерби была низкой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" автоматически попал в группу Лиги чемпионов 2022/23, где стартовал с победы над "Лейпцигом" (4:1) и ничьей с "Селтиком" (1:1). Следовательно, за два еврокубковых матча этого сезона, с учетом бонуса за выход в групповой раунд, "Шахтер" набрал в клубный рейтинг семь баллов. Это на один балл больше, чем за весь прошлогодний сезон.
В кампании 2021/22 "Шахтер" Роберто Де Дзерби прошел в квалификации Лиги чемпионов "Гент" и "Монако", но в группе с "Интером", "Реалом" и "Шерифом" набрал только два очка, сыграв вничью с "Шерифом" и "Интером". Следовательно, в клубный рейтинг было набрано только шесть очков.
При этом "Шахтер" в прошлом году набрал в Таблицу коэффициентов (рейтинг страны) 9,5 очка. Это на 2,5 очка больше, чем сейчас (семь баллов). Для того, чтобы превзойти прошлогодний показатель набора очков в Таблице коэффициентов, "Шахтеру" нужны еще минимум одна победа и ничья (или три ничьих).
Напомним, что в группе Лиги чемпионов 2022/23 "Шахтеру" еще предстоит дважды сыграть с "Реалом", а также по разу с "Селтиком" и "Лейпцигом".
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