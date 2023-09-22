Рейтинг клубов УЕФА. Как Шахтер может рассчитывать на прямое место в группе ЛЧ, Заря ориентируется на топ-100

С началом группового раунда еврокубков есть смысл восстанавливать наблюдение за таблицей рейтинга клубов. Тем более, что сейчас этот рейтинг приобретает новое значение, ведь со следующего сезона именно по позициям в рейтинге клубов могут определяться некоторые участники группового раунда Лиги чемпионов/Лиги Европы/Лиги конференций. Речь идет о ситуациях, когда тот или иной евротурнир выиграет команда из зоны еврокубков в национальном первенстве. Тогда квота будет отходить не к представителю самой рейтинговой Ассоциации, как было раньше, а к самому рейтинговому клубу без прямого места в группе.

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В этом, в частности, заключается шанс "Шахтера" и дальше напрямую проходить в группу Лиги чемпионов. Через Таблицу коэффициентов это сделать уже не получится. Так что рабочий вариант – это чтобы Лигу чемпионов 2023/24 выиграла команда из зоны Лиги чемпионов в своем внутреннем первенстве, а "Шахтер" стал самым рейтинговым чемпионом квалификации. Для этого нужны условия: выиграть УПЛ и удерживать уровень в таблице рейтинга клубов.

То есть не пропустить вперед себя ни один из клубов, представляющих страны ниже десятого места в Таблице коэффициентов. В настоящее время это условие в таблице рейтинга клубов соблюдено. Ближайший преследователь - представитель страны не топ-10 Таблицы коеэффициентов – "Базель", но он не активен. Из активных наибольшую угрозу создает "Динамо" (Загреб), отстающее на 13.5 очка. На неделе хорваты выиграли, но этим еще даже не перекрыли гарантированное начисление от УЕФА за участие в групповом раунде (2 против 2.5).

"Заре" желательно держаться в топ-100, чтобы и дальше претендовать на вторую корзину Лиги конференций. Ничья с "Гентом" не привела к прогрессу, ведь она "поглощена" обязательным начислением за участие в групповом раунде (2.5). Для прогресса "Зари" нужна в следующих пяти матчах как минимум одна победа или две ничьи. Давление создают "Спарта", которая отстает на 0.5 балла, а также "Штурм" и "Виктория", которые позади на 2.5 очка. Борьба будет интересной.

Другие наши клубы могут только регрессировать (прогресс благодаря доли Ассоциации практически невозможен из-за медленных темпов набора очков в Таблице коэффициентов). "Динамо" наверняка вылетит из топ-60, для "Днепра-1" будет успех, если удержится в топ-140.