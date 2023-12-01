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Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера

Рейтинг клубов УЕФА

Шахтер продолжит выступления весной

Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

По сравнению с последним обновлением клубного рейтинга особо ничего не изменилось. "Шахтер" по-прежнему уверенно с отрывом лидирует в списке тех команд, которые представляют страны, не имеющие прямого места в групповом раунде следующей Лиги чемпионов.

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Как и прежде, главными активными преследователями среди представителей стран не из топ-10 Таблицы коэффициентов являются "Славия", "Копенгаген" и "Динамо" (Загреб). На неделе удалось на один балл нарастить отрыв от "Копенгагена" (18.5 очков отставания), на полбалла – от "Динамо" (Загреб) (18 очков отставания), а вот "Славия", наоборот, на два очка отставание сократила благодаря бонусу за выход из группы Лиги Европы (15 очков отставания). Однако пока это существенно картину не меняет.

Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера - изображение 1

"Шахтер" по-прежнему – главный претендент на получение прямой путевки в групповой раунд следующей Лиги чемпионов по квоте самого рейтингового участника чемпионской квалификации. Для этого требуется осуществление трех условий:

  1. "Шахтер" не должен пропустить вперед себя в рейтинге клубов "Славию", "Копенгаген", "Динамо" (Загреб);
  2. текущую Лигу чемпионов должна выиграть команда из зоны ЛЧ своего внутреннего чемпионата;
  3. "Шахтер" должен выиграть УПЛ.

"Динамо" в рейтинге клубов рискует вылететь из топ-70. Для "Зари" будет успехом удержаться в топ-100.

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Комментарии
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Бapceлиниyс
01.12.2023 в 11:17
Ну так Шахтёр и заслужил по праву эту привилегию, являясь главным и основным добытчиком рейтинговых очков, как для Украины в целом, так и для самих себя за последние два десятка лет. А шо, не так? Давайте поспорим.
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
01.12.2023 в 11:17
Ну так Шахтёр и заслужил по праву эту привилегию, являясь главным и основным добытчиком рейтинговых очков, как для Украины в целом, так и для самих себя за последние два десятка лет. А шо, не так? Давайте поспорим.
Ответить
2
0

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