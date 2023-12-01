Рейтинг клубов УЕФА. Прямая путевка в Лигу чемпионов – это реальность. Но только для Шахтера
Шахтер продолжит выступления весной
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
По сравнению с последним обновлением клубного рейтинга особо ничего не изменилось. "Шахтер" по-прежнему уверенно с отрывом лидирует в списке тех команд, которые представляют страны, не имеющие прямого места в групповом раунде следующей Лиги чемпионов.
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Как и прежде, главными активными преследователями среди представителей стран не из топ-10 Таблицы коэффициентов являются "Славия", "Копенгаген" и "Динамо" (Загреб). На неделе удалось на один балл нарастить отрыв от "Копенгагена" (18.5 очков отставания), на полбалла – от "Динамо" (Загреб) (18 очков отставания), а вот "Славия", наоборот, на два очка отставание сократила благодаря бонусу за выход из группы Лиги Европы (15 очков отставания). Однако пока это существенно картину не меняет.
"Шахтер" по-прежнему – главный претендент на получение прямой путевки в групповой раунд следующей Лиги чемпионов по квоте самого рейтингового участника чемпионской квалификации. Для этого требуется осуществление трех условий:
- "Шахтер" не должен пропустить вперед себя в рейтинге клубов "Славию", "Копенгаген", "Динамо" (Загреб);
- текущую Лигу чемпионов должна выиграть команда из зоны ЛЧ своего внутреннего чемпионата;
- "Шахтер" должен выиграть УПЛ.
"Динамо" в рейтинге клубов рискует вылететь из топ-70. Для "Зари" будет успехом удержаться в топ-100.
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