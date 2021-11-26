Таблица коэффициентов УЕФА. Черный вторник/среда/четверг. Да еще с проклятием на будущее

Конец ноября - начало декабря – это период так называемых "черных пятниц", когда вам предлагают кучу скидок, акций, конкурсов и прочих в целом приятных вещей. У нас же другая "чернота". Черная неделя, которая определила, что впервые за последние четырнадцать лет (с сезона 2007/08) у Украины не будет ни одного представителя в еврокубковой весне.

На фоне такого глобального провала даже как-то неудобно говорить о такой "мелочи" как ноль очков в Таблицу коэффициентов за неделю. Позитив только один – считать легко. Хотя конкуренты набирали, поэтому калькулятор таки пригодился.

Все по отношению к Украине на этой неделе пошли в плюс. Россия – на три очка ( 0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов ), Шотландия – на четыре очка ( 0,8 балла по конвертации Таблицы коэффициентов; 0,4 за победу "Рейнджерса" + 0,4 бонусных балла ), Австрия – на три очка ( 0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов; 0,4 за победу ЛАСКа + 0,2 бонусных балла ) (эти страны оторвались от Украины в общей Таблице), Бельгия – на три очка ( 0,6 балла по конвертации Таблицы коэффициентов; 0,2 за ничью "Генка" + 0,2 за ничью "Антверпена" + 0,2 бонусных балла ), Сербия – на два очка ( 0,5 балла по конвертации Таблицы коэффициентов ) (эти страны сократили отставание от Украины в общей Таблицы). Но самое неприятное, пожалуй, другое.

Из плотной группы конкурентов (Шотландия, Австрия, Россия, Бельгия, Сербия, Украина) весной не будет только нас – уже официально. Маленькое утешение можно найти в том, что "Зенит" из России, "Рейнджерс" и "Селтик" из Шотландии, которые уже обеспечили себе выход из группы, попадают не сразу в 1/8-ю финала, а в 1/16-ю , где не дают очков за результаты матчей, только бонус в случае преодоления стадии. На последний тур группового раунда остается интрига относительно "Црвенной Звезды" (1/8-я или 1/16-я), "Партизана" (1/16-я или никуда), "Спартака" (1/8-я, 1 /16-я или никуда), "Локомотива" (1/16-я или никуда), "Генка" (1/16-я или никуда), "Рапида" (1/16-я или никуда), "Брюгге" (1/16-я или никуда), "Зальцбурга" (1/8-я, 1/16-я или никуда).

"Антверпен" и "Штурм" точно вылетают.

Ну и о проклятии в заглавии – не для красивого словечка. В настоящее время имеем коэффициент 3,800. Даже если добавить максимум от "Динамо", "Шахтера" и "Зари" в последнем туре, это будет ровно пять. Худший показатель за последние четырнадцать лет (минимум). И он будет "светиться" в нашей Таблице коэффициентов в течение ближайших пяти лет.

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2021/22) Украина на 25 месте, из конкурентов за спиной только Россия (29-е место). Она едва ли не единственная, кто может опустить нас ниже.

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Следующий тур – через две недели. Там вырисовывается относительно простое расписание ("Бенфика", "Шериф" и "Буде-Глимт"). Так почему бы не хлопнуть дверью?

Скриншот - kassiesa.net