Таблица коэффициентов УЕФА. Украина опускается на шестнадцатое место
Но на пятнадцатом – дисквалифицированная страна-террорист
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже вторую неделю Украина остается с нулем в Таблице коэффициентов. Понятно, что при таких условиях никакой речи о прогрессе быть не может – не потерять бы то, что имели.
Но потеряли. Конкуренты очки набирали лихо, потеснив нас уже на шестнадцатое место. Правда, впереди стоящая дисквалифицированная страна-недоразумение, которую по итогу восемнадцати матчей (по шесть у "Динамо", "Шахтера" и "Днепра-1") просто обязаны обойти. Вопрос в том, не постучит ли еще кто-нибудь из низов.
Греция и Хорватия (на неделе набрали больше нас, как и все остальные конкуренты) провели в группы по одной команде; здесь угроза не такая явная. А вот у Дании – сразу три представителя и чуть более балла отставания. Борьба будет интересная. Израиль, Турцию и Кипр все же не позиционируем как конкурентов (у лучшей из этих стран сейчас 2,700 балла отставания от Украины), но на карандаше держим. Тем более у турок четыре команды, у киприотов – три, а у израильтян – две с делителем "4".
Впереди нас Швейцария с двумя командами, Чехия – с тремя, Норвегия – с двумя и Сербия – с двумя. У каждой делитель меньше, чем у нас ("4"). И у каждой – амбиции. Но они есть и у нас. Многое будет зависеть от жеребьевки групп, которая пока что состоялась только в одном из трех турниров. "Шахтер" не получил из четвертой корзины представителей стран-конкурентов (хотя мог), но шансы на такой жребий остаются у "Динамо" и "Днепра-1".
Ориентир – Норвегия и ее двенадцатое место (отставание – 1,050); красная линия внизу – текущее шестнадцатое место (ближайший преследователь отстает на 0,975). Сезон будет жарким.
И очень сжатый. Первые матчи группового раунда – уже 6/7/8-го сентября.
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