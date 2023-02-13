Возобновление еврокубков и борьбы в Таблице коэффициентов. Цель Украины – место в топ-15

Место в топ-15 Таблицы коэффициентов необходимо для сохранения пяти команд в еврокубковой заявке. Весеннюю часть сезона Украина начинает на 16-м месте, отставая от ближайшего конкурента (Норвегии) на 0.250 балла. Ориентиром является также Чехия, которая впереди на 0.550 балла и не имеет ни одной активной команды в еврокубках.

Чтобы опередить Чехию, Украине нужно набрать три балла в ближайших четырех матчах: это три ничьи, одна ничья и одна победа, или проход дальше "Шахтера" с двумя ничьими или обменом победами, за что будет начислен один балл бонуса.

Очки за стыковой раунд 1/16-й финала Лиги конференций и Лиги Европы идут в Таблицу коэффициентов, но не идут в Рейтинг клубов.

Кроме Норвегии и Чехии, по итогам раундов плей-офф Украина может обойти и Швейцарию. В настоящее время отставание составляет 0.675.

Из-за спины Украине грозит только Дания. Для того, чтобы финишировать минимум на 15-м месте Таблицы коэффициентов, Украине нужно опередить минимум Чехию и не допустить полного сокращения отрыва от Дании, который составляет 0.875 балла.

Швейцария – 29.175 (1 команда);

– 29.175 (1 команда); Чехия – 29.050 (ни одной команды);

– 29.050 (ни одной команды); Норвегия – 28.750 (1 команда);

– 28.750 (1 команда); Украина – 28.500 (2 команды);

– 28.500 (2 команды); Дания – 27 625 (1 команда).

Соперники:

"Днепр-1" (Украина) – против АЕКа (Ларнака, Кипр) , "Шахтер" (Украина) – против "Ренна" (Франция) ;

"Базель" (Швейцария) – против "Трабзонспора" (Турция) ;

"Буде-Глимт" (Норвегия) – против "Леха" (Польша) ;

"Мидтьюлланн" (Дания) – против "Спортинга" (Португалия) .

Также для Украины важны результаты Лиги чемпионов. Нужно, чтобы турнир выиграла команда, гарантирующая себе выход в групповой раунд Лиги чемпионов 2023/24 через внутренний чемпионат. Тогда чемпион Украины выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов без квалификации.

Перед плей-офф Лиги чемпионов вне зоны Лиги чемпионов в своих чемпионатах находятся "Милан" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия) (сыграют друг против друга), "Челси" (Англия) (сыграет против "Боруссии" Дортмунд), "Ливерпуль" (Англия) (сыграет против "Реала"), "Лейпциг" (Германия) (сыграет против "Манчестер Сити"), "Айнтрахт" (Германия) (сыграет против "Наполи"). Также Украине не на руку будет победа в Лиге чемпионов "Брюгге" (независимо от того, какое место в своем чемпионате займет команда) (сыграет против "Бенфики").

Весеннюю часть евросезона Украина начинает на 22-м месте сезонного рейтинга, отставая от ближайшей Ассоциации (Сербии) на 0.175 балла. Украину в сезонном рейтинге могут опередить Австрия, Кипр, Болгария, Азербайджан и Молдова.