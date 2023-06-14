Непревзойденный прогресс Лихтенштейна, пятилетний рекорд Англии. Итоги Таблицы коэффициентов

Италия набрала свой рекордный личный сезонный коэффициент за всю историю выступлений в Таблице коэффициентов (22.357), однако этого все равно не хватило, чтобы опередить в сезонной таблице Англию (23.000), которая, как показывает статистика, просто сыграла в свою игру (последняя пятилетка: 23.000, 21.000, 24.357, 18.571, 22.642). Это был восьмой в истории Таблицы коэффициентов год, когда по итогу одного цикла (пять сезонов) какая-то из стран имела в активе более ста баллов. Пять раз отметку "100.00" в пятилетнем цикле пересекала Испания, но три последних года доминирует Англия. Причем показатель 109.570, набранный англичанами с сезона 2018/19 по сезон 2022/23 включительно – абсолютный рекорд Таблицы коэффициентов.

Наличие восьмой команды у Германии не пошло стране в плюс. Всего восемью участниками страна набрала 137 баллов, что по конвертации Таблицы коэффициентов (137/8) равно 17.125 балла. Если отминусовать показатели "Айнтрахта" (16 очков в ТК), который не пробился в еврокубки через чемпионат, то получается (121/7) 17.258 балла. Не существенная разница, но факт есть факт – восьмая команда обусловила "выход в минус". Хотя в идеале немцам было бы избавиться от "Кельна", который принес только семь баллов. Тогда было бы 18:571 сезонного рейтинга.

Хотя, в любом случае, это третье сезонное место, ведь Англия и Италия впереди, а Испания провела аномальный для себя сезон. Впервые за последние 14 лет эта страна набрала в Таблицу коэффициентов менее 17.700 балла (16.571). Франция просто не прыгнула выше головы: 12.583 можно считать нормальным показателем, потому что за пятилетку (цикл ТК) у этой страны есть три низших коэффициента (7.916, 11.666, 10.583).

Неудивительно, что в общей Таблице коэффициентов новый сезон Нидерланды начинают выше Франции. Если на финише конфигурация сохранится, то это будет первый с 2016-го года случай, когда классическая топ-5 претерпевает изменения. Тогда Францию на финише опередила Португалия (так было пять сезонов подряд, то есть полноценный цикл), Нидерланды сейчас (в сезоне 2023/24) могут финишировать выше 6-го места Таблицы коэффициентов впервые с 1999-го года.

Еще один небольшой нюанс относительно Нидерландов: в сезоне 2017/18 они набрали 2.900 балла (!) в Таблицу коэффициентов, после чего не было ни одного сезона с менее чем 8.600 баллами. Вот как нужно отталкиваться от дна.

Италия – не единственный рекордсмен закончившегося сезона. Бельгия никогда раньше в течение года не набирала в Таблицу коэффициентов более 12.500 балла. Теперь у неё 14.200. Турция никогда раньше не набирала более 10.200, теперь имеет 11.800. Лихтенштейн никогда не набирал более 5.000 баллов за сезон, теперь у него 6.500.

Лихтенштейн, кстати, показал невероятный спурт. В сезоне 2021/22 набрал 0.000, а в сезоне 2022/23 – 6.500. Это даже круче, чем прогресс Турции с 20-й стартовой позиции на 12-ю финишную.

Удивительная стабильность Чехии: четыре из пяти показателей цикла варьируются в диапазоне 0.250 балла. Проблема в том, что есть провал с 2.500 баллами (сезон 2019/20), что при стабильности результатов не позволяет стране прогрессировать.

Польша только однажды в своей истории набирала более 7.000 балла, теперь 7.750. Швейцария выдала третий лучший сезон в истории, впервые с 2004-го года финишировав в Таблице коэффициентов выше Украины. Шотландия после четырех сезонов с более 6.700 баллами набрала всего 3.500.

Греция выдала свой исторический сезонный минимум с 1991-го года, а страна-прихвостень агрессоров второй раз подряд набирает менее балла в Таблицу коэффициентов.

Но последний факт точно не смущает.