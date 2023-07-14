  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует
В тренде

Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует

Рейтинг УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

Украина еще не стартовала

Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует

Фото: fcvaduz.li/ автор неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Отгремели первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, где среди 92-х команд была одна, чьи результаты нам важны в контексте борьбы за самые высокие позиции нашей страны. Израиль – один из наших конкурентов. Его чемпион на неделе взял максимум (один балл = 0.25 по конвертации Таблицы коэффициентов) и фактически обеспечил себе место во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В еще ряде матчей определяются ближайшие соперники других представителей конкурентов Украины. Но об этом уместнее будет говорить после ответных поединков, когда кто-то вылетит, а кто-то продолжит путь. Обращаем внимание разве что на пару "ДАК 1904" (Словакия) – "Діла" (Грузия), с победителем которой играть "Ворскли" уже через две недели. Словаки "первый тайм" выиграли 2:1.

Израиль, кстати, обошел Чехию, но она еще, как и Украина, не стартовала. Рядом и Дания, чуть поодаль – Норвегия. Украина получила гандикап благодаря бонусным очкам за выход "Шахтера" в группу Лиги чемпионов (0.800). Без этого мы опережали бы Данию менее чем на один балл, Норвегия практически дышала бы в спину. Вообще плотность была бы очень высокой. Хотя даже с бонусами эта плотность немалая, поэтому уже со второго квалификационного раунда начнется изрядная толкотня. Сейчас просто разогрев.

Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует - изображение 1

В сезонном рейтинге само выше среди тех, кто уже стартовал, поднялась Исландия – 1.333 балла. Черногория по игре уже набрала больше, чем украинский бонус. Неплохо идет Мальта (0.500 балла), неплохие результаты моет и страна-прихвостень агрессоров. Кстати, если "Вадуц" проиграет и второй матч белорусам (первый отдал 1:2), то рискует завершить сезон с "нулем" после 6.500 баллов в предыдущем футбольном году.

Пока ни одна страна не потеряла ни одного представителя (только три команды переместились из Лиги чемпионов в Лигу конференций). Но уже через неделю отсеется 31 участник еврокубков.

Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует - изображение 2

Скриншоты - kassiesa.net

По теме
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Разыграны первые очки
yellow-arrow
Непревзойденный прогресс Лихтенштейна, пятилетний рекорд Англии. Итоги Таблицы коэффициентов
yellow-arrow
В УЕФА, несмотря на дисквалификацию, насчитали России баллы в Таблицу коэффициентов. Они выше, чем у 29-ти Ассоциаций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде