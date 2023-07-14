Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует

Отгремели первые матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги конференций, где среди 92-х команд была одна, чьи результаты нам важны в контексте борьбы за самые высокие позиции нашей страны. Израиль – один из наших конкурентов. Его чемпион на неделе взял максимум (один балл = 0.25 по конвертации Таблицы коэффициентов) и фактически обеспечил себе место во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В еще ряде матчей определяются ближайшие соперники других представителей конкурентов Украины. Но об этом уместнее будет говорить после ответных поединков, когда кто-то вылетит, а кто-то продолжит путь. Обращаем внимание разве что на пару "ДАК 1904" (Словакия) – "Діла" (Грузия), с победителем которой играть "Ворскли" уже через две недели. Словаки "первый тайм" выиграли 2:1.

Израиль, кстати, обошел Чехию, но она еще, как и Украина, не стартовала. Рядом и Дания, чуть поодаль – Норвегия. Украина получила гандикап благодаря бонусным очкам за выход "Шахтера" в группу Лиги чемпионов (0.800). Без этого мы опережали бы Данию менее чем на один балл, Норвегия практически дышала бы в спину. Вообще плотность была бы очень высокой. Хотя даже с бонусами эта плотность немалая, поэтому уже со второго квалификационного раунда начнется изрядная толкотня. Сейчас просто разогрев.

В сезонном рейтинге само выше среди тех, кто уже стартовал, поднялась Исландия – 1.333 балла. Черногория по игре уже набрала больше, чем украинский бонус. Неплохо идет Мальта (0.500 балла), неплохие результаты моет и страна-прихвостень агрессоров. Кстати, если "Вадуц" проиграет и второй матч белорусам (первый отдал 1:2), то рискует завершить сезон с "нулем" после 6.500 баллов в предыдущем футбольном году.

Пока ни одна страна не потеряла ни одного представителя (только три команды переместились из Лиги чемпионов в Лигу конференций). Но уже через неделю отсеется 31 участник еврокубков.