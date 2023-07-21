Таблица коэффициентов Максимум от Израиля, первая потеря сезона

Прошли матчи первого квалификационного раунда, где интерес для Украины в основном сводился к определению соперников наших конкурентов. Ну и для нас самих. "Ворскла" наконец-то узнала имя своего ближайшего еврокубкового оппонента: "Дила" (Грузия). Представитель страны, с которой до сих пор сыграли только два международных клубных матча.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Хотелось бы не только прохода "Ворсклы", а прохода с максимальным набором очков в Таблицу коэффициентов. Как это сделал "Маккаби" (Хайфа) в Лиге чемпионов. Двумя победами над "Хамрун Спартанс" (Мальта) Израиль заработал ровно 0.5 балла в Таблицу коэффициентов. Это более половины нашего бонуса за прямое место в группе Лиги чемпионов. Но у Израиля делитель меньше, поэтому очки "ценнее".

Уже на следующей неделе от Израиля будет играть не только "Маккаби" (Хайфа). Собственно, стартуем уже и мы. Стартуют все наши конкуренты, включая Сербию, Турцию, Швейцарию. Кто-то стартует, а кто-то уже финишировал. "Вадуц" не справился с барьером первого квалификационного раунда и в статусе единственного участника от Лихтенштейна вылетел из Европы. 75 процентов от заявки (три команды из четырех) потеряла Эстония, по две команды потеряли Финляндия, Фарерские острова, Албания, Уэльс, Северная Ирландия, Гибралтар и Сан-Марино. А вот Андорра прошла первый квалификационный раунд без потерь (ранее просто был переход одной команды из Лиги чемпионов в Лигу конференций). Все команды сохраняет Люксембург.

Самая рейтинговая Ассоциация, которая понесла потерю – Словакия (28-е место Таблицы коэффициентов).

В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) в топ-2 поднялась Исландия. Понятно, что это временно, однако результат все равно примечателен. В десятке также армяне и словенцы. На одиннадцатом месте – Андорра.

В принципе, времени переводить дыхание нет. Уже в понедельник – жеребьевка третьего раунда отбора (еще раз о соперниках наших – вскоре на страницах сайта), а затем и матчи нон-стоп. Теперь уже с прямым украинским интересом.