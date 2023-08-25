Таблица коэффициентов. Украина опустилась на семнадцатое место. И все еще дышат в спину

Предыдущая неделя для Украины была удачной (3/4 набранных очков), но сейчас все откатилось к заводским настройкам привычной в этом сезоне картине: страдания и крохи. Это при том, что прибавилась одна команда.

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Втроем "Днепр-1", "Заря" и "Динамо" принесли Украине 0.5 балла (0.1 в Таблицу коэффициентов). Не поверите, но это еще не само плохо среди группы конкурентов. Сербия вообще наработала на "ноль", рискуя потерять своего высокорейтингового представителя ("Партизан" проиграл первый матч 0:5). Но нам, честно говоря, от этого пока ни холодно, ни жарко. Наша задача – прекратить стремительное падение вниз, а не гоняться за впередистоящими. Такова объективная картина мира…

Падение действительно стремительное. Украина рухнула с 15-й позиции сразу на 17-ю. Есть смысл напомнить, что финиш ниже пятнадцатого места – это четыре, а не пять команд в еврокубках и ни одного гарантированного места в групповом раунде. В этом сезоне (2023/24) определяется представительство на сезон 2025/26.

Швейцария на неделе разжилась 0.5 баллами (0.1 по конвертации Таблицы коэффициентов) – радует то, что этот конкурент не нарастил отрыв. А вот другие себя не сдерживали. Чехия – два балла (на 0.4 больше, чем у Украины); Норвегия – один балл (на 0.15 больше, чем у Украины); Дания – 2.5 балла (на 0.525 больше, чем у Украины); Израиль – полтора балла (на 0.275 больше, чем у Украины). По сути, две последние страны и обошли нас в Таблице коэффициентов.

Турция уже не конкурент – с таким "успехом" логичнее считать конкурентами Грецию и Хорватию. Скорректировать список конкурентов будет правильно уже после последнего этапа отбора, который состоится на следующей неделе. В это время многое и прояснится. Всё ещё может поменяться в зависимости от того, кто и сколько команд проведет в группы. Украина будет там иметь минимум двух представителей. Максимум может быть четыре. Но будет ли?

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В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) для нас существенных изменений не произошло: отстаем. За пределами топ-35. Немного радует то, что Швейцария и Сербия еще ниже. Турция выбилась в лидеры, собрав в квалификации невероятных 4.250 балла. И это еще очевидно не конец.

Итак, через неделю. Квинтэссенция квалификационного лета.