Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь

С самого начала сезона все шло тяжело. И для смены настроения должен был случиться прорыв. К примеру, проход четырех команд в группы. А по факту имеем выход туда только двух – это тот минимум, который у нас был независимо от результатов квалификации. Те команды, которые не имели гарантированного места в осени, в нее так и не прошли.

"Динамо" и "Днепр-1" вылетели, еще и не прихватив очки в Таблицу коэффициентов. В общей сложности от киевлян упал один балл (0.2), от днепрян – полтора (0.3). Для "Днепра-1" это худший личный сезонный показатель в короткой истории выступлений в еврокубках, для "Динамо" – одно из самых худших.

Страна на неделе обогатилась победой "Зари" – один балл, 0.2 по конвертации еврокубков. Этого очень мало, чтобы тягаться с конкурентами. Сербия набрала меньше, проиграв два своих матча из двух. Швейцария совершила рывок благодаря бонусу за группу Лиги чемпионов (плюс пять очков/один балл в Таблицу коэффициентов за вечер). Еще большим достижением может похвастаться Дания, которая кроме четырех с половиной очков от "Копенгагена", получила еще пол очка от "Мидтьюланна" и балл – от "Норшеланна". В общей сложности шесть очков за неделю, что по конвертации еврокубков равно 1.5 балла. Маленькое утешение в том, что одну из команд эта страна потеряла.

Но Украине будет очень тяжело догонять всех, кто впереди. В том числе Норвегию с Израилем. Первая на неделе получила меньше игровых очков, чем наша страна (0.5), но благодаря более низкому делителю разница почти незаметна (0.125 против 0.2 у нас). Аналогичная история с Израилем: те же полбалла и небольшое недельное преимущество Украины.

Из-за спины серьезно поджимает Чехия. Эта страна на неделе завоевала два очка (0.5 балла по конвертации Таблицы коэффициентов) и провела в группы три команды. Имеет меньший делитель. Есть угроза, что чехи сдвинут нас на 18-е место. И там еще нужно оглядываться на греков, хорватов и поляков, которых с групповой стадии уже начнем рассматривать как наших конкурентов (а Турцию из этого списка вычеркиваем). Таковы реалии сегодняшнего дня.

В сезонном рейтинге (коэффициент 2023/24) Украина опустилась на 37-е место. Из конкурентов за спиной – только Сербия, у которой провал. Зато другой конкурент, – Дания, – в топ-2. Понятно, что там не удержится до конца сезона, но по меркам квалификации быть так высоко – это круто. Крутой показатель и у Турции – 6.250 балла.

Наконец, о количестве сохранившихся команд среди группы наших конкурентов:

Сербия – 3 (5);

– 3 (5); Дания – 2 (4);

– 2 (4); Норвегия – 2 (4);

– 2 (4); Израиль – 2 (4);

– 2 (4); Украина – 2 (5);

– 2 (5); Чехия – 3(4);

– 3(4); Греция – 4 (5);

– 4 (5); Хорватия – 1(4);

– 1(4); Польша – 2(4).

С таким достоянием и заходим в групповой раунд…

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