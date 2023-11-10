Таблица коэффициентов. От хорошего к плохому. Украина и дальше вне топ-15

Это ровно тот случай, когда эмоции были переменными. От хорошего до плохого. "Шахтер" порадовал сенсацией, "Заря" не смогла воспользоваться шансами. Радость и разочарование. С другой стороны, букмекеры изначально не предвещали нам ничего хорошего, так что 0.4 балла в Таблицу коэффициентов – это еще далеко не худшее достижение.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Оно помогло в сезонном показателе выйти на 3.100 балла. Конкуренты приблизились, но не обогнали. Израиль сократил отставание на 0.1 балла. Греция игровых очков набрала меньше (0.2), но благодаря выходу ПАОКа из группы получила одно очко бонуса (0.2) и по итогам недели удержала баланс относительно Украины.

Не может держать этот баланс Сербия. Очередной ее "ноль" означает, что Украина на 0.4 балла сократила разрыв. Теперь этот конкурент находится от нас на расстоянии двух побед. А вот в отношении Норвегии и Дании перспективы не такие радужные. Первая на неделе взяла максимум – полноценный балл в Таблицу коэффициентов (4/4 = 1). Вторая обогатилась на 0.75. То есть обе оказались в плюсе относительно Украины.

Есть ли еще смысл обращать внимание на Чехию? Доведем хотя бы до логического завершения групповой этап. Да, у этой страны проиграла "Спарта", но "Виктория" и "Славия" на двоих взяли четыре очка, что добавило целых полтора балла в Таблицу коэффициентов. Ну и Швейцария – хоть она уже и очень далеко. На этой неделе не оторвалась, но и не подпустила Украину. Это не позитив и не негатив. Так, простая констатация.

В сезонном рейтинге, - коэффициент 2023/24, - Украина выскочила на 28-е место. Примечательно, что впереди – все наши конкуренты, кроме Сербии. У нее – провал и проблесков не видно. Но нам, прежде всего, надо делать свое.

А свое – это брать два очка в следующем матче "Шахтера" с "Антверпеном", а "Заря" должна постараться взять реванш у "Маккаби". Сезон еще не потерян. Но и не очерчен гарантиями, что все будет окей.