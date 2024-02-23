Официально. Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубки через Таблицу коэффициентов

После вылета "Шахтера" от "Марселя" в стыковом раунде Лиги Европы 2023/24, Украина гарантированно не поднимется выше восемнадцатого места в Таблице коэффициентов УЕФА.

Это означает, что страна теряет одну команду в еврокубковой квоте.

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С сезона 2025/26 Украина сможет заявлять в еврокубки только четыре команды. Одну – в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы, две – в Лигу конференций.

Это впервые с сезона 2005/06, когда Украина будет иметь в еврокубках менее пяти команд.

Примечание: единственный вариант не сокращения квоты – это финиш в топ-2 сезонного рейтинга в следующем году с определенными раскладами в УПЛ.