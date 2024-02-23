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Официально. Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубки через Таблицу коэффициентов

Рейтинг УЕФА
Обновлено

Квота сокращается до четырех

Официально. Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубки через Таблицу коэффициентов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

После вылета "Шахтера" от "Марселя" в стыковом раунде Лиги Европы 2023/24, Украина гарантированно не поднимется выше восемнадцатого места в Таблице коэффициентов УЕФА.

Это означает, что страна теряет одну команду в еврокубковой квоте.

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С сезона 2025/26 Украина сможет заявлять в еврокубки только четыре команды. Одну – в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы, две – в Лигу конференций.

Это впервые с сезона 2005/06, когда Украина будет иметь в еврокубках менее пяти команд.

Примечание: единственный вариант не сокращения квоты – это финиш в топ-2 сезонного рейтинга в следующем году с определенными раскладами в УПЛ.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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aleks68
23.02.2024 в 01:02
а есть эти четыре команды?
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Комментарии 5
aleks68
23.02.2024 в 01:02
а есть эти четыре команды?
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0
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avatar
scorpius (Ck)
23.02.2024 в 00:39
Да и слава богу! Хватит уже кому-то одному тянуть остальных дармоедов.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:43
скажем "спасибо" дупаме и прочим еврокубкОВЦАМ))
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0
0
белок (Харків)
23.02.2024 в 00:36
це й на ліпше
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1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
23.02.2024 в 00:44
ну, тогда просто меньше команд получат выплаты от уефы и делов-то...
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