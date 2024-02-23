Официально. Украина потеряла право заявлять пять команд в еврокубки через Таблицу коэффициентов
Квота сокращается до четырех
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
После вылета "Шахтера" от "Марселя" в стыковом раунде Лиги Европы 2023/24, Украина гарантированно не поднимется выше восемнадцатого места в Таблице коэффициентов УЕФА.
Это означает, что страна теряет одну команду в еврокубковой квоте.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
С сезона 2025/26 Украина сможет заявлять в еврокубки только четыре команды. Одну – в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы, две – в Лигу конференций.
Это впервые с сезона 2005/06, когда Украина будет иметь в еврокубках менее пяти команд.
Примечание: единственный вариант не сокращения квоты – это финиш в топ-2 сезонного рейтинга в следующем году с определенными раскладами в УПЛ.
Популярное сейчас
- F-16, ситуация на Авдеевском направлении и не только. Зеленский провел Ставку
- Только 4 президента клубов УПЛ пришли на встречу с Шевченко
- Столтенберг - о F-16: Украина будет иметь право наносить удары по объектам в рф
- Шахтер забил быстрый гол в выездном матче с Марселем. ВИДЕО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
Комментарии 5