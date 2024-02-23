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Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд

Рейтинг УЕФА
Обновлено

Минус один участник в заявке

Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд

Дніпропетровська ОДА

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализировать особо нечего. Единственный представитель Украины в еврокубках проиграл, вылетел, очки на неделе не добывал. Поэтому в лучшем случае все могло остаться просто, как и было (если бы не набирали конкуренты). Но "лучшего" не случилось... Конкуренты набирали, а Украина пожинает плоды провала.

Сначала – о текущем. Израиль, Норвегия, Греция – все набирали и все увеличили отрыв от Украины. Хорватия также набрала, но она не нарастила отрыв, а сократила отставание. Сократила до чрезвычайно опасных 0.15 балла по состоянию на начало следующего сезона (2024/25).

Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд - изображение 1

Да-да, нам уже уместно поглядывать именно туда, потому что в текущем сезоне наше 18-е место останется без изменений. Еще один конкурент, - Польша, - как и мы, прекратил выступления, а Хорватия – слишком далеко позади, чтобы говорить о ее опережении нас в этом сезоне (а вот на стартовой позиции следующего сезона – может; нужна еще одна ничья (минимум) от загребского "Динамо").

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Восемнадцатое место, или девятнадцатое – это все равно провал. Так низко Украина финишировала в Таблице коэффициентов впервые с 1997-го года, когда у нас было 22-е итоговое место. Последствия такого падения: еврокубковая квота через Таблицу коэффициентов сокращается с пяти команд до четырех (с сезона 2025/26), в Лигу чемпионов можно будет выставлять только одну команду (впервые с сезона 1999/00), гарантированного прямого места в групповом раунде не будет ни у кого.

Таблица коэффициентов УЕФА. Первое за почти двадцать лет падение Украины в зону четырех команд - изображение 2

Говорить о сезонном рейтинге смысла уже нет. Мы там 25-е – и ни выше, ни ниже уже не будем. Можно сказать о коэффициенте в разрезе исторического набора очков. Нынешние 4.100 балла – это наименьшее достижение Украины за последние 22 года (наименьшее, начиная с сезона 2002/03).

Ну и 4.100 – это меньше, чем в конце футбольного года начислят дисквалифицированной россии (4.333). Лучшей ноты, на которой можно поставить точку, не найдешь...

Скриншоты - kassiesa.net

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Таблица коэффициентов
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 09:19
Авжеж можна все звернути на війну, утім не треба забувати, що високий рейтинг тримався завдяки забаганкам наших окремих нуворішів Бо масовості, як напливу дітей у "футбольні школи", так і вболівальників на стадіони НЕМА! Таки реалії! Наприклад у нашому подвір'ї вже більше десяти років ніхто не буцає м'яча... І у сусідніх теж давно не бачив. А для того, щоб виріс один кваліфікований гравець потрібно, щоб ганяли у футбол тисячі!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
23.02.2024 в 09:19
Авжеж можна все звернути на війну, утім не треба забувати, що високий рейтинг тримався завдяки забаганкам наших окремих нуворішів Бо масовості, як напливу дітей у "футбольні школи", так і вболівальників на стадіони НЕМА! Таки реалії! Наприклад у нашому подвір'ї вже більше десяти років ніхто не буцає м'яча... І у сусідніх теж давно не бачив. А для того, щоб виріс один кваліфікований гравець потрібно, щоб ганяли у футбол тисячі!
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vlapa (Киев)
23.02.2024 в 09:28
А у нас буцають... І там, де я колись буцав (одне було асфальтне , друге пісок) штучні газони, хоча 6 років не пеновлювались, сітка на воротах - одна назва, поле в "проплешинах" але буцають.
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