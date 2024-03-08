Таблица коэффициентов УЕФА. Украина не играет, но продолжает падать

Украина уже не активна в сезоне 20223/24. Это означает, что пополнять копилку еврокоэффициентов возможности нет. Мы можем разве что наблюдать за движениями конкурентов.

Как кто-то отдаляется от Украины, а кто-то к ней приближается. Еще больше отдалился Израиль, который на неделе набрал 0.5 балла. Отдалилась и Норвегия, но ее вместе с Данией (уже прекратила свои выступления) уже неуместно считать конкурентом в ближайшей перспективе. На Австрию, Швейцарию и Чехию и подавно не заглядываемся.

С низов к Украине приблизились и Хорватия, и Азербайджан. Собственно, единственные две страны, которые в общей Таблице находятся позади Украины и в активном состоянии. Азербайджан обогатился 0.25 баллами за ничью "Карабаха" с "Байером", а Хорватия – 0.5 баллами за победу "Динамо" над ПАОКом.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Последнее и стало новостью недели. Благодаря этим очкам Хорватия опередила Украину на старте сезона 2024/25, опустив нас на 21-ю позицию. Для какого-то существенного прогресса в следующем футбольном году нам нужно подниматься хотя бы на шесть позиций – к топ-15. И одновременно избежать угрозы падения на 23-е место, которое может еще больше усложнить квалификационный путь (первый квалификационный раунд Лиги чемпионов вместо второго для чемпиона Украины).

Тяжелые времена не прекращаются. Это самое большое падение Украины в Таблице коэффициентов за последние 25 лет.