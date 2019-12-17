  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Первый легионер Руха покинул команду
В тренде

Первый легионер Руха покинул команду

Трансферы
(1 голосов)

Контракт закончился у еще одного игрока

Первый легионер Руха покинул команду
Новина українською

Бразильский защитник Леандро и полузащитник Максим Каленчук завершили сотрудничество с футбольным клубом "Рух".

В Каленчука с львовянами завершился контракт, а с Лео "желто-черные" разошлись по обоюдному согласию сторон.

Бразилец Леандро стал первым легионером в истории "Руха". За львовян 34-летний защитник провел 28 матчей и отметился забитым голом.

Читайте такжеКозловский: Переезд Руха во Львов - стечение обстоятельств

Хавбек Максим Каленчук в составе "желто-черных" провел 7 матчей. Весь свой потенциал Максиму помешала раскрыть тяжелая травма, которую полузащитник получил в конце прошлого сезона в поединке против "Металлиста 1925".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леандро Да Силва Первая лига Рух (Львов) Максим Каленчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...