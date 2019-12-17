Первый легионер Руха покинул команду
Контракт закончился у еще одного игрока
Бразильский защитник Леандро и полузащитник Максим Каленчук завершили сотрудничество с футбольным клубом "Рух".
В Каленчука с львовянами завершился контракт, а с Лео "желто-черные" разошлись по обоюдному согласию сторон.
Бразилец Леандро стал первым легионером в истории "Руха". За львовян 34-летний защитник провел 28 матчей и отметился забитым голом.
Хавбек Максим Каленчук в составе "желто-черных" провел 7 матчей. Весь свой потенциал Максиму помешала раскрыть тяжелая травма, которую полузащитник получил в конце прошлого сезона в поединке против "Металлиста 1925".
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Источник:ФК Рух
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