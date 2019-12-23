Грозного зовут в Караганду
Третье пришествие тренера в Казахстан?
Руководство казахского "Шахтера" из Караганды хочет видеть главным тренером своей команды украинского специалиста Вячеслава Грозного.
Как отмечает Kazfootball, 63-летний специалист является кандидатом на должность коуча.
В сезоне 2019 года карагандинский "Шахтер" занял 9 место в чемпионате Казахстана.
С лета 2018 до 21 ноября казахскую команду тренировал Николай Костов. В прошлом сезоне с новым тогда болгарским тренером "Шахтер" спасся от вылета, заняв в итоге 8 позицию.
Грозный, к слову уже работал с двумя казахскими командами - "Тобол" (2011-2012 годы) и "Иртыш" (2017).
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