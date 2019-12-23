Грозного зовут в Караганду

Руководство казахского "Шахтера" из Караганды хочет видеть главным тренером своей команды украинского специалиста Вячеслава Грозного.

Как отмечает Kazfootball, 63-летний специалист является кандидатом на должность коуча.

В сезоне 2019 года карагандинский "Шахтер" занял 9 место в чемпионате Казахстана.

С лета 2018 до 21 ноября казахскую команду тренировал Николай Костов. В прошлом сезоне с новым тогда болгарским тренером "Шахтер" спасся от вылета, заняв в итоге 8 позицию.

Грозный, к слову уже работал с двумя казахскими командами - "Тобол" (2011-2012 годы) и "Иртыш" (2017).