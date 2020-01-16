Минай покинул 30-летний защитник
Провел в команде почти год
Главный тренер "Миная" Василий Кобин сообщил, что команду покинул центральный защитник (опорный полузащитник) Олег Дмитренко.
Он выступал в "Минае" с начала апреля 2019 года, когда еще команда была во Второй лиге.
В сезоне 2019/2020 Дмитренко принял участие в 10 матчах команды в Первой лиге, а также в 1 - в Кубке Украины.
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Кобин отметил, что центральный защитник - это пока единственная потеря "Миная".
"Нам надо омолаживать команду", - добавил наставник.
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Источник:Закарпаття онлайн
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