Хорватский хавбек стал игроком Зари
Экс-игрок молодежной сборной
Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари".
Контракт рассчитан на 2,5 года.
Ловро уже присоединился к команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован и как опорный полузащитник, и на правом фланге полузащиты.
Выступал за клубы "Целе", "Заврч", "Алюминий" (все Словения), последним его клубом до Зари был ФК "Сеница" (Словакия).
Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии U-20, где провел 2 игры.
В "Заре" Ловро будет играть под 4-м номером.
Гражданство: Хорватия. Дата рождения: 06.07.1995.Амплуа Полузащитник. Игровой номер: 4. Рост: 183 см.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фейсбук ФК Зоря
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
daqo27
16.01.2020 в 14:34
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...