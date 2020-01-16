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Хорватский хавбек стал игроком Зари

Трансферы
(1 голосов)

Экс-игрок молодежной сборной

Хорватский хавбек стал игроком Зари
Новина українською

Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари".

Контракт рассчитан на 2,5 года.

Ловро уже присоединился к команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован и как опорный полузащитник, и на правом фланге полузащиты.

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Выступал за клубы "Целе", "Заврч", "Алюминий" (все Словения), последним его клубом до Зари был ФК "Сеница" (Словакия).

Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии U-20, где провел 2 игры.

В "Заре" Ловро будет играть под 4-м номером.

Гражданство: Хорватия. Дата рождения: 06.07.1995.Амплуа Полузащитник. Игровой номер: 4. Рост: 183 см.

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В статье: Заря (Луганск) Хорватия Ловро Цвек
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Источник:
Фейсбук ФК Зоря

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Комментарии (0)
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daqo27
16.01.2020 в 14:34
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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