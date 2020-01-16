Хорватский хавбек стал игроком Зари

Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари".

Контракт рассчитан на 2,5 года.

Ловро уже присоединился к команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован и как опорный полузащитник, и на правом фланге полузащиты.

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Выступал за клубы "Целе", "Заврч", "Алюминий" (все Словения), последним его клубом до Зари был ФК "Сеница" (Словакия).

Кроме того, был задействован в составе сборной Хорватии U-20, где провел 2 игры.

В "Заре" Ловро будет играть под 4-м номером.

Гражданство: Хорватия. Дата рождения: 06.07.1995.Амплуа Полузащитник. Игровой номер: 4. Рост: 183 см.