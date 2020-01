Deadline is coming. Онлайн последнего трансферного дня зимы-2020 (обновляется)

Приветствуем всех читателей UA-Футбол. На страницах нашего сайта – традиционный подробный обзор всех самых интересных трансферных событий последнего трансферного дня зимы 2020 в большинстве ведущих европейских чемпионатах. Оставайтесь с нами и не пропустите ничего важного. Поехали!

11:19 Тем временем, “Манчестер Юнайтед” выпустил пестрый ролик, посвященный новичку команды Бруну Фернандешу. Очень много лазера.

11:12 Спортивный директор “Лацио” Ильи Таре был замечен в Лондоне. Вероятно, он прибыл в Англию для переговоров по трансферу Оливье Жиру. Француз пользуется большим спросом. Попытку подписать форварда “Челси” предпринял даже “Ньюкасл”, но потерпел неудачу, признался TalkSPORT главный тренер “сорок” Стив Брюс.

10:59 “Милан” продолжает удивлять. Помимо трансфера Энтони Робинсона из “Уигана”, “россонери” еще намерены подписать флангового хавбека “Андерлехта” Алексиса Салемакерса. Как пишет Sudinfo.be, 20-летний футболист перейдет в “Милан” по схеме 3.5 млн евро аренда + 3.5 млн обязательный выкуп летом.

10:50 “Тоттенхэм” пытается пристроить полузащитника Виктора Ваньяму. Он мог присоединиться к “Фиорентине”, но “фиалки” в итоге предпочли купить Альфреда Дункана из “Сассуоло”. Также был вариант с “Лацио”, но он отпал. Как сообщает The Athletic, проблема в высоких запросах по зарплате. Ваньяма хочет получать не менее 60000 фунтов в неделю, и не все готовы себе это позволить. “Тоттенхэм” готов сбрасывать цену на футболиста. Ранее он готов был его отпустить за восемь миллионов евро (6.72 млн фунтов), теперь речь идет о пяти-шести миллионах евро (4.02-5.04 млн фунтов). В крайнем случае – 18-месячная аренда до конца контракта всего лишь за два миллиона фунтов. Ваньяма выбрал Серию А и надеется, что его агенты смогут найти подходящий вариант.

10:36 “Борнмут” отказался продавать в “Манчестер Юнайтед” нападающего Джошуа Кинга. Оле-Гуннар Сульшер видит в норвежце замену для Рэшфорда, но “Борнмут” намерен оставить Кинга, так как рассчитывает на него в борьбе за выживание, пишет Sky Sports. Более сговорчивым оказался “Уиган”. Клуб Чемпионшипа согласился продать в “Милан” за 10 миллионов фунтов американского фулбэка Энтони Робинсона.

10:28 Бум! Финалист Лиги чемпионов-2017 Янник Феррейра Карраско близок к возврату в “Атлетико”. Последние два года бельгиец провел в китайском клубе “Далянь Ифан”, а теперь готов вернуться к Диего Симеоне. По информации Marca, AS и Фабрицио Романо, сделка фактически завершена, а сам футболист уже находится в Мадриде.

10:20 Бразильский полузащитник “Палмейраса” Матеус Фернандес объявил в своем инстаграме, что он подписал контракт с “Барселоной”. Каталонский клуб пока официально не подтвердил эту информацию. Как пишет Mundo Deportivo, трансфер 21-летнего хавбека оценивается в семь миллионов евро. Остаток сезона 19/20 Фернандес должен провести в аренде в “Вальядолиде”. В аренду также отправится Мусса Ваге. На защитника “Барсы” претендуют “Торино” и “Ницца”.

10:09 Усиление для “Вест Хэма” Андрея Ярмоленко. По информации трансферного гуру The Athletic Давида Орнштейна, “Вест Хэм” опережает “Кристал Пэлас” в борьбе за форварда/вингера “Халл Сити” Джеррода Боуэна. В этом сезоне 23-летний англичанин забил 16 голов в Чемпионшипе. Днем Боуэн пройдет медосмотр в “Вест Хэме”, а его трансфер оценивается в 14 млн фунтов, плюс восемь миллионов возможных бонусов.

09:59 Также Sky Sports докладывает о ситуации в “Арсенале”. Помимо Пабло Мари из “Фламенго”, “канониры” могут подписать еще одного защитника. Речь идет о Седрике Соареше из “Саутгемптона”. “Арсенал” может согласовать контракт на выгодных для себя условиях – летом у португальца заканчивается контракт со “святыми”.

09:55 “Манчестер Юнайтед” не будет подписывать Виллиана Жозе. По информации Sky Sports, у пятой команды АПЛ был шанс арендовать форварда “Реал Сосьедада”, однако МЮ отказался от перехода. Однако Жозе все-таки может оказаться на Альбионе – нападающим интересуется “Тоттенхэм”.

09:48 А что там в Англии? Активным игроком в последний день трансферного окна может стать “Челси”. Основной форвард сборной Франции Оливье Жиру не входит в планы Фрэнка Лэмпарда и намерен сменить клуб, чтобы получить игровую практику перед Евро. Однако “Челси” не спешит продавать форварда. По информации Sky Italia, Жиру был намерен сегодня бойкотировать тренировку, чтобы вынудить клуб оформить трансфер. На чемпиона мира-2018 претендуют “Интер”, “Лацио” и “Тоттенхэм”. В свою очередь, “Челси” не оставляет надежд подписать форварда “Наполи” Дриса Мертенса. У Жиру и Мертенса летом заканчиваются контракты, поэтому суммы потенциальных трансферов не должны быть большими.

09:36 Немного новостей из Германии. Сегодня “Боруссия” Дортмунд должна официально объявить о переходе полузащитника “Ювентуса” Эмре Джана. Условия – аренда до конца сезона и обязательный выкуп летом за 24 млн евро. Продолжает покупки “Герта”. Вслед за Кшиштофом Пентеком, берлинский клуб подпишет форварда “РБ Лейпциг” Матеуса Кунью. Трансфер 20-летнего бразильца оценивается в 18 млн евро. После покупки Пентека и Куньи, в атаке “Герты” не остается места для форварда Дэви Зельке. Как сообщает Bild, на него претендуют английские “Ньюкасл”, “Брайтон”, “Астон Вилла”, “Уотфорд”, “Борнмут”, а также “Вердер”.

09:27 Удивительную историю рассказал L'Équipe. Известно, что “Барселона” активно искала нападающего на замену травмированному Луису Суаресу. Одним из кандидатов был 28-летний форвард Седрик Бакамбу, известный по выступлениям за “Вильярреал”. В среду вечером спортивный директор “Барселоны” Эрик Абидаль связался с агентами футболиста. Чемпион Испании предлагал “Бэйцзин Гоань” аренду с правом выкупа и китайский клуб готов был утвердить трансфер. В четверг утром Бакамбу покинул тренировочный лагерь “Бэйцзин Гоань” в Южной Корее и отправился в Гонконг, собираясь оттуда улететь в Испанию. Однако после своего прилета, он получил новый звонок от Абидаля – “Барселона” отказалась от трансфера. Бакамбу подтвердил историю в своем twitter, горько пошутив над сорвавшимся трансфером.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything



See you an other time @AntoGriezmann https://t.co/eeOzZMU7V2