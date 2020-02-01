Олимпик арендовал Лебеденко у Луго на полтора года

Защитник "Луго" Орест Лебеденко отправился в донецкий "Олимпик" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на полтора сезона.

Напомним, 21-летний украинец стал игроком "Луго" в январе 2019-го года. На его счету одна игра в минувшем сезоне и еще шесть в этом.

Примечательно, что в "Луго" Лебеденко заменил ещё один экс-карпатовец Василий Кравец, арендованный у "Леганеса".