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Олимпик арендовал Лебеденко у Луго на полтора года

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Экс-защитник "Карпат" вернулся в Украину

Олимпик арендовал Лебеденко у Луго на полтора года
Новина українською

Защитник "Луго" Орест Лебеденко отправился в донецкий "Олимпик" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на полтора сезона.

Напомним, 21-летний украинец стал игроком "Луго" в январе 2019-го года. На его счету одна игра в минувшем сезоне и еще шесть в этом.

Примечательно, что в "Луго" Лебеденко заменил ещё один экс-карпатовец Василий Кравец, арендованный у "Леганеса".

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В статье: Олимпик (Донецк) Луго Орест Лебеденко
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