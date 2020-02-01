Олимпик арендовал Лебеденко у Луго на полтора года
Экс-защитник "Карпат" вернулся в Украину
Защитник "Луго" Орест Лебеденко отправился в донецкий "Олимпик" на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Соглашение рассчитано на полтора сезона.
Напомним, 21-летний украинец стал игроком "Луго" в январе 2019-го года. На его счету одна игра в минувшем сезоне и еще шесть в этом.
Примечательно, что в "Луго" Лебеденко заменил ещё один экс-карпатовец Василий Кравец, арендованный у "Леганеса".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...