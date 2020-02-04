Экс-полузащитник Руха стал игроком белорусского клуба
На год
Украинский центральный полузащитник Максим Каленчук заключил контракт с белорусским клубом "Витебск".
Соглашение действует до 31 декабря 2020 года.
30-летний хавбек также получил номер, под которым будет выступать за команду - "7", сообщает официальний сайт клуба.
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В ФК "Витебск" играет еще один украинец - защитник Олег Карамушка.
В чемпионате Беларуси 2019 года "Витебск" занял 13 место (всего участвует 16 команд).
Напомним, что до этого времени Максим выступал в львовском "Рухе". В этом сезоне провел в составе команды 7 матчей.
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