Кобахидзе вернулся на родину
Сейчас - в "Локомотиве"
Экс-игрок "Днепр-1" Сандро Кобахидзе перебрался в Грузию.
Popsport информирует, что 32-летний нападающий находится в лагере тбилисского "Локомотива".
Кобахидзе прошел медосмотр и уже завтра отправится вместе с командой на сбор в Турцию.
В частности, "Локомотив" там 13 февраля сыграет с украинским ФК "Мариуполь".
Представление новичков клуба, а в том числе и Сандро, состоится уже после сбора.
В украинских клубах Кобахидзе выступал с 2007 года. С тех пор он был игроком "Днепра", "Ворсклы", "Волыни", "Кривбасса", "Арсенала" и в 2019 году - "Днепр-1".
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Сандро является игроком сборной Грузии. Провел 35 матчей, забил 3 гола.
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