Кобахидзе вернулся на родину

Экс-игрок "Днепр-1" Сандро Кобахидзе перебрался в Грузию.

Popsport информирует, что 32-летний нападающий находится в лагере тбилисского "Локомотива".

Кобахидзе прошел медосмотр и уже завтра отправится вместе с командой на сбор в Турцию.

В частности, "Локомотив" там 13 февраля сыграет с украинским ФК "Мариуполь".

Представление новичков клуба, а в том числе и Сандро, состоится уже после сбора.

В украинских клубах Кобахидзе выступал с 2007 года. С тех пор он был игроком "Днепра", "Ворсклы", "Волыни", "Кривбасса", "Арсенала" и в 2019 году - "Днепр-1".

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Сандро является игроком сборной Грузии. Провел 35 матчей, забил 3 гола.