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Украинский футболист, который искал отца в оккупированном Россией Крыму, перешел в Тамбов

Трансферы
(2 голосов)

"Поговорили"

Украинский футболист, который искал отца в оккупированном Россией Крыму, перешел в Тамбов
Новина українською

Российский клуб "Тамбов" (11 место в РПЛ) подписал контракт с украинским латералем левого фланга или опорным полузащитником Александром Каплиенко.

"Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок - 2,5 года", - сообщил спортивный директор российского клуба Павел Худяков.

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За свою карьеру футболист, которому сейчас всего лишь 23 года, успел поиграть в 6 клубах из 4-х стран - Украины ("Металлург" Запорожье, "Металлист", "Черноморец"), Турции ("Аланьяспор"), Беларуси ("Смолевичи") и до недавнего времени - Грузии ("Динамо" Тбилиси).

В составе столичного "Динамо" Александр стал чемпионом Грузии, хотя от времени перехода летом 2019-го сыграл только 2 матча. А контракт грузины с Александром продолжать не захотели и отпустили Каплиенко с начала 2020-го свободным агентом.

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В статье: Чемпионат России Александр Каплиенко Тамбов
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Источник:
sport24

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Комментарии (2)
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Daddygo (Харьков)
06.02.2020 в 16:00
Хороший регион выбрал, там он найдет себе много товарищей
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ПетроФ (Луцьк)
06.02.2020 в 15:36
перечитав коменти до статті про пропажу. напевно після цього переходу, хтось себе відчув дебілом, а якщо ні, тоді точно він дебіл))
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