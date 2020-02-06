Украинский футболист, который искал отца в оккупированном Россией Крыму, перешел в Тамбов

Российский клуб "Тамбов" (11 место в РПЛ) подписал контракт с украинским латералем левого фланга или опорным полузащитником Александром Каплиенко.

"Только что подписали контракт с Александром Каплиенко. Срок - 2,5 года", - сообщил спортивный директор российского клуба Павел Худяков.

Читайте также Отец Александра Каплиенко пропал без вести в Крыму

За свою карьеру футболист, которому сейчас всего лишь 23 года, успел поиграть в 6 клубах из 4-х стран - Украины ("Металлург" Запорожье, "Металлист", "Черноморец"), Турции ("Аланьяспор"), Беларуси ("Смолевичи") и до недавнего времени - Грузии ("Динамо" Тбилиси).

В составе столичного "Динамо" Александр стал чемпионом Грузии, хотя от времени перехода летом 2019-го сыграл только 2 матча. А контракт грузины с Александром продолжать не захотели и отпустили Каплиенко с начала 2020-го свободным агентом.