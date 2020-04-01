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Официально: ФК Мариуполь прекратил сотрудничество с Рустамом Худжамовым

Трансферы
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Играл в команде с 2012 года

Официально: ФК Мариуполь прекратил сотрудничество с Рустамом Худжамовым
Новина українською

ФК "Мариуполь" и вратарь Рустам Худжамов прекратили сотрудничество.

В общем Рустам провел за "азовцев" 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 - в Премьер-лиге и 25 в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

Футбольный клуб поблагодарил Рустама за профессионализм, яркую, надежную игру и пожелал успехов в дальнейшей спортивной жизни.

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Напомним, что Рустам получил тяжелое повреждение колена еще перед зимней паузой в чемпионате.

За свою карьеру Худжамов, воспитанник киевского "Динамо", выступал в "Динамо-2", "Закарпатье", "Харькове", "Шахтере", "Металлурге" (Донецк), "Зари".

За "азовцев" Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Рустам Худжамов
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Источник:
Маріуполь

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