Официально: ФК Мариуполь прекратил сотрудничество с Рустамом Худжамовым

ФК "Мариуполь" и вратарь Рустам Худжамов прекратили сотрудничество.

В общем Рустам провел за "азовцев" 8 сезонов и 126 матчей в чемпионатах Украины (101 - в Премьер-лиге и 25 в Первой). Также в активе голкипера 5 игр в Лиге Европы.

Футбольный клуб поблагодарил Рустама за профессионализм, яркую, надежную игру и пожелал успехов в дальнейшей спортивной жизни.

Напомним, что Рустам получил тяжелое повреждение колена еще перед зимней паузой в чемпионате.

За свою карьеру Худжамов, воспитанник киевского "Динамо", выступал в "Динамо-2", "Закарпатье", "Харькове", "Шахтере", "Металлурге" (Донецк), "Зари".

За "азовцев" Худжамов играл с января 2012 года (с небольшими перерывами), стал чемпионом Первой лиги, был лидером и капитаном команды, а также вызывался в национальную сборную Украины.