Динамо не желает отдавать в аренду хавбека Андриевского

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что по его информации в "Динамо" не идет речи о том, чтобы отдавать в аренду 25-летнего центрального полузащитника Александра Андриевского.

Накануне сам игрок выразил недовольство крайне малым количеством времени на поле в составе "Динамо" и говорил о возможности похода в аренду в другой клуб. Андриевского "сватали" в луганскую "Зарю", за которую он выступал в "Динамо".

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Спиваковский рассказал о впечатлениях коучей, которые работали с Александром:

Услышал очень много комплиментов от тренеров: он учится, он техничный, у него волшебная левая нога, отдает передачи с обеих ног передачи на 40 метров, разворачивает атаки, у него хороший удар, объем работы на поле ...может скорость невысокая, но на этой позиции не надо быть спринтером. Я думаю, что, чтобы сыграть в "Динамо", Александру не хватает харизмы, жесткости, характера, наглости, конкуренция очень высокая, надо выходить и распихивать локтями. А он слишком интеллигентный для этого.

Вместе с тем в «бело-синем» клубе понимают, что Андриевский может усилить любую команду-соперника в УПЛ.