Стало известно, кем из игроков Зари интересуются иностранные клубы

Бывший гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов сообщил о трансферных интересах со стороны иностранных клубов.

В зимнее трансферное окно, признает господин Рафаилов, были звонки на уровне переговоров, предложений, а заинтересованные люди выходили на него.

Целый ряд футболистов интересны. Но одного и того же футболиста продавать с "Динамо" или "Шахтера" и с "Зари" - это разные предложения. Поэтому из "Шахтера" Богдана Михайличенко продавали бы по 5 млн, а с "Зари" будет скромнее. Того же Владислава Кабаева. Но это реалии, есть Лига чемпионов, есть имя клуба.

При мне по Богдану Михайличенко предложений не было, но за ним смотрят очень давно. Приезжают скауты и обращаются за билетами в клуб. Они не говорят, за кем следят, но разными способами нам удавалось узнать.