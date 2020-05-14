Стало известно, кем из игроков Зари интересуются иностранные клубы
Таких несколько
Бывший гендиректор луганской "Зари" Сергей Рафаилов сообщил о трансферных интересах со стороны иностранных клубов.
В зимнее трансферное окно, признает господин Рафаилов, были звонки на уровне переговоров, предложений, а заинтересованные люди выходили на него.
Целый ряд футболистов интересны. Но одного и того же футболиста продавать с "Динамо" или "Шахтера" и с "Зари" - это разные предложения. Поэтому из "Шахтера" Богдана Михайличенко продавали бы по 5 млн, а с "Зари" будет скромнее. Того же Владислава Кабаева. Но это реалии, есть Лига чемпионов, есть имя клуба.
При мне по Богдану Михайличенко предложений не было, но за ним смотрят очень давно. Приезжают скауты и обращаются за билетами в клуб. Они не говорят, за кем следят, но разными способами нам удавалось узнать.
Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев. Но последний - его контракт принадлежит не нам, соответственно и я говорю скауту: "Вы не туда, надо в "Динамо".
Дороже сейчас можно продать Михайличенко. В зависимости от страны, но минимум 3 млн ...Потом бы добавлял еще 2,5 млн. Но за большие деньги у "Зари" футболиста не купят. Михайличенко - может не Испания или Англия, но ...Бельгия активно работает на нашем уровне. Может Германия, там Скрипника знают, пожалуй и к нему обращались.