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Ворскла не будет продлевать контракты с тремя игроками

Трансферы
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Обещает Максимов

Ворскла не будет продлевать контракты с тремя игроками
Новина українською

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после матча с ФК "Львов "(1:1) в 24 туре УПЛ продолжил тему балласта своей команды.

По его словам, в трех игроков завершаются контракты и их продолжать.

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Максимов назвал двух защитников, 27-летнего Евгения Мартыненко и 26-летнего бразильца Артура, а также 25-летнего полузащитника Артема Габелка.

Не рассчитываем на них, - сказал Максимов.

Будем подпускать на тренировку молодых. Но U-19 и U-21 другой уровень, другие скорости.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Артем Габелок Артур
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Источник:
Ворскла

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