Ворскла не будет продлевать контракты с тремя игроками
Обещает Максимов
Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после матча с ФК "Львов "(1:1) в 24 туре УПЛ продолжил тему балласта своей команды.
По его словам, в трех игроков завершаются контракты и их продолжать.
Максимов назвал двух защитников, 27-летнего Евгения Мартыненко и 26-летнего бразильца Артура, а также 25-летнего полузащитника Артема Габелка.
Не рассчитываем на них, - сказал Максимов.
Будем подпускать на тренировку молодых. Но U-19 и U-21 другой уровень, другие скорости.
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Источник:Ворскла
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