Ворскла не будет продлевать контракты с тремя игроками

Наставник полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов после матча с ФК "Львов "(1:1) в 24 туре УПЛ продолжил тему балласта своей команды.

По его словам, в трех игроков завершаются контракты и их продолжать.

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Максимов назвал двух защитников, 27-летнего Евгения Мартыненко и 26-летнего бразильца Артура, а также 25-летнего полузащитника Артема Габелка.