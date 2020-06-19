Оболонь-Бровар ненадолго отпустил вратаря в Кремень
Дружеская помощь из Киева
Вратарь Дмитрий Фастов и "Оболонь-Бровар" временно прекратили сотрудничество. Дмитрий до конца сезона будет защищать ворота МФК "Кремень" (Кременчуг).
А по завершении этого сезона вратарь вернется в ряды "пивоваров".
Дмитрий уже подписал предварительный контракт с "бело-зелеными" на год, он начнет действовать с 21 августа.
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Источник:Оболонь-Бровар
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zago22
19.06.2020 в 13:47
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