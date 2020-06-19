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Оболонь-Бровар ненадолго отпустил вратаря в Кремень

Трансферы
(1 голосов)

Дружеская помощь из Киева

Оболонь-Бровар ненадолго отпустил вратаря в Кремень
Новина українською

Вратарь Дмитрий Фастов и "Оболонь-Бровар" временно прекратили сотрудничество. Дмитрий до конца сезона будет защищать ворота МФК "Кремень" (Кременчуг).

А по завершении этого сезона вратарь вернется в ряды "пивоваров".

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Дмитрий уже подписал предварительный контракт с "бело-зелеными" на год, он начнет действовать с 21 августа.

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В статье: Первая лига Кремень (Кременчуг) Оболонь-Бровар (Киев) Дмитрий Фастов
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Источник:
Оболонь-Бровар

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Комментарии (1)
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zago22
19.06.2020 в 13:47
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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