Бетис нацелился на игрока, который принадлежит Шахтеру
Но есть проблема
shakhtar.com
По сообщениям El Gol Digital, "Бетис" проявляет интерес к игроку "Шахтера" Витао, который сейчас выступает за бразильский "Интернасьонал". Напомним, что Витао после полномасштабного вторжения России в Украину воспользовался опцией Annexe 7 ФИФА.
Временное соглашение Витао с бразильским клубом и контракт с "Шахтером" действуют до 30 июня 2024 года.
"Бетис" хочет подписать защитника уже в зимнее трансферное окно. Они готовы отдать 3-5 миллионов евро. "Шахтер" не против этого, ведь сможет заработать хоть какие-то деньги на игроке. Но не заинтересован в такой сделке "Интернасьонал", который хочет сохранить Витао и забрать его на полноценную основу летом даром.
В 2023-м году Витао сыграл 51 поединок за "Интернасьонал".
Популярное сейчас
- Цыганков пропустит следующий матч Жироны в Ла Лиге – источник
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев
- Слухи не подтвердились. Полесью неинтересный трансфер Шепелева
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО