Бетис нацелился на игрока, который принадлежит Шахтеру

По сообщениям El Gol Digital, "Бетис" проявляет интерес к игроку "Шахтера" Витао, который сейчас выступает за бразильский "Интернасьонал". Напомним, что Витао после полномасштабного вторжения России в Украину воспользовался опцией Annexe 7 ФИФА.

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Временное соглашение Витао с бразильским клубом и контракт с "Шахтером" действуют до 30 июня 2024 года.

"Бетис" хочет подписать защитника уже в зимнее трансферное окно. Они готовы отдать 3-5 миллионов евро. "Шахтер" не против этого, ведь сможет заработать хоть какие-то деньги на игроке. Но не заинтересован в такой сделке "Интернасьонал", который хочет сохранить Витао и забрать его на полноценную основу летом даром.

В 2023-м году Витао сыграл 51 поединок за "Интернасьонал".