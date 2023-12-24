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Интер близок к продлению контрактов с двумя ключевыми футболистами

Трансферы

В том числе и Лаутаро

Интер близок к продлению контрактов с двумя ключевыми футболистами

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Интер" работает над продлением контрактов своих текущих футболистов. С двумя ключевыми игроками сделки скоро будут переподписаны.

Николо Скира сообщает, что Лаутаро Мартинес находится в одном шаге от нового контракта. Нападающий получит существенное увеличение зарплаты, а новое соглашение будет действовать до лета 2028 года.

Также по информации Фабрицио Романо "Интер" продолжит сотрудничество с защитником Маттео Дармианом. Новое соглашение будет действовать до июня 2025 года. Ее подписание точно произойдет, ведь обе стороны заинтересованы в этом. Это только вопрос времени.

В текущем сезоне Мартинес провел 23 матча за "Интер", отличившись 17 голами и четырьмя ассистами. Аргентинец – текущий капитан команды, а его контракт рассчитан до 2026 года.

Дармиан в этом сезоне сыграл в 22 встречах, записав в свой актив одну результативную передачу. Его контракт завершается следующим летом.

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