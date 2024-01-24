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Советник Надеина покинул Верес

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Благодарен тем, кто мешал

Советник Надеина покинул Верес

фото из соцсетей

Новина українською

Советник президента "Вереса" Сергей Коваль покинул свой пост. Об этом он сообщил в соцсетях.

"Сегодня мой последний рабочий день в НК "Верес" Ровно, о чем хотелось бы публично сказать. Это были отличные, хоть и непростые 3 с лишним года, которые, тем не менее, можно занести себе в актив. Мной и стаей единомышленников сделано действительно многое.

Благодарю всех, в первую очередь, президента Ивана Надеина за доверие и за то, что мы разойдемся друзьями и с пониманием большого пути, который мы прошли. Спасибо коллективу, без которого ничего бы не получилось. Благодарю тех, кто помогал, и благодарен тем, кто мешал, ведь они мотивировали идти вперед с ускорением.

А "Верес" однозначно успеха, Ровно – уникальный футбольный город, заслуживающий присутствия в элите нашего футбола. Вперед, волки! Слава Украине!" – написал среди прочего Коваль в фейсбуке.

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Источник:
facebook
Опубликовал: Михаил Черныш
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