Сборная Украины U-19 узнала соперников в квалификационном раунде Евро-2023

Юношеская сборная Украины U-19 (нынешняя U-18, игроки 2004 года рождения) получила соперников в квалификационном раунде чемпионата Европы 2023 года во время жеребьевки, состоявшейся в Ньоне.

Во время процедуры жеребьевки было сформировано 13 отборочных групп по четыре участника. Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места (по результатам матчей с первой и второй командами группы) весной 2023 года присоединятся в элитном раунде отбора к Португалии. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда же попадут победители семи групп элит-раунда.

Украинская команда во время жеребьевки находилась в корзине А. Сине-желтые попали в группу 3, где встретятся с командами Швеции, Кипра и Косово. Мини-турнир пройдет с 17-го по 23 ноября 2022 года в Швеции.