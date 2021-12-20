Кузнецов: На бумаге всегда есть команда, на которую будет ставить большинство
В элитном раунде отбора Евро-2022 (U-17) Украина сыграет с Италией, Польшей и Косово
uaf.ua
Уже известно, что элитный раунд отбора Евро-2022 (U-17) в группе 6, в котором примет участие и юношеская сборная Украины (футболисты старше 2005 года рождения), пройдет в Италии.
Напомним, что в этом квартете кроме хозяев турнира за путевки в финальную часть соревнований поспорят команды Украины, Косово и Польши.
Свой комментарий на этот счет дал главный тренер сине-желтых Олег Кузнецов.
— Олег Владимирович, на более легкую группу на этой стадии соревнований рассчитывать не приходилось?
– Конечно. Вы посмотрите, кто был в первой корзине. В нашей группе главные претенденты на первое место – это итальянцы. Особенно турнир пройдет в их стране. Если сборная Косово вышла в элитный раунд, это уже говорит о силе этого противника. Ну, а поляки всегда были неуступчивыми оппонентами. Впрочем, пока что-то говорить рано, мы потихоньку начинаем собирать информацию о соперниках.
— Вы назвали команду Италии главным претендентом на победу в группе, но и в квалификационном раунде был свой фаворит Португалия, но ваша сборная победила этого соперника...
— Это топ-сборные Европы, так что от этого никуда не деться. На бумаге всегда есть команда, на которую будет ставить большинство. Если я не ошибаюсь, то свой матч против итальянцев мы должны сыграть в последнем туре, поэтому к тому времени, возможно, будут известны расклады…
— С кем-нибудь из будущих соперников вы пересекались?
— С Косово нет. А вот с итальянцами и поляками – не раз. Это были матчи со сборными другого возраста. Но это никакой информации не даст, поскольку у каждой сборной есть своя история.
- Что скажете о плане подготовки к турниру?
— Планируем в начале февраля (сроки пока уточняются) взлетать в Турцию на два товарищеских матча. Сыграть с нами изъявили желание сборные Болгарии и Словакии. Ну а потом уже в марте проведем непосредственную подготовку к элит-раунду, но где она будет проходить, в Украине или где-нибудь ближе к месту проведения соревнований, станет известно позже.
Популярное сейчас
- Поворознюк: Ведем переговоры с Суркисом по поводу выкупа игроков Динамо
- Ингулец может арендовать нескольких игроков Динамо - СМИ
- Роман Яремчук выдал лучший матч сезона по показателю ожидаемых голов
- Мампасси: Несмотря на переезд в Москву, я готов выступать за сборную Украины
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
Новости по теме
- 18:13 Украинские УАФ продлила контракты с Ротанем, Езерским, Кузнецовым и Нагорняком
- 18:33 Украинские УАФ подала в Минспорта обновленный список на награды. Уже без Денисова, Ротаня, Костюченко и Засухи
- 00:14 Украинские Кузнецов: В футбольном плане шотландцы мало что умеют, но бьются все девяносто минут