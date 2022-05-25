Сборная Украины U-19 начала подготовку в Нидерландах за путевку на Евро

Юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2003 года и младше) в период с 1 по 7 июня в Нидерландах примет участие в элит-раунде квалификации Евро-2022.

С 24 мая команда Владимира Езерского в составе 22 футболистов будет готовиться к турниру на базе национальной сборной Нидерландов в городе Зейст. Также во время сбора запланирован спарринг - 30 мая в Берлине на стадионе "Спортфорум" сине-желтые проведут контрольный поединок против местного "Динамо" U-19 (начало встречи - в 13.00).

Напомним, что сборная Украины попала в группу 6, где встретится с командами Нидерландов, Норвегии и Сербии. Соревнования должны были проходить с 23 по 29 марта, но в связи с военной агрессией рф против Украины УЕФА изменил срок. Матчи с участием нашей команды запланированы на 1-е, 4-е и 7 июня.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Тимур Пузанков ("Шахтер" Донецк), Дмитрий Ледвий ("Рух" Львов).

Защитники: Эдуард Козик, Андрей Булеза, Марьян Фарина (все - "Шахтер" Донецк), Максим Дячук, Навин Малыш (оба - "Динамо" Киев), Виталий Роман, Марко Сапуга, Денис Пидгурский (все - "Рух" Львов), Даниил Удод ("Мариуполь").

Полузащитники: Назар Волошин, Александр Яцык, Антон Царенко (все - "Динамо" Киев), Иван Лосенко ("Шахтер" Донецк), Артур Микитишин, Денис Шостак, Михаил Хромей (все - "Мариуполь"), Даниил Хрипчук ("Ворскла" Полтава), Илья Квасница ("Рух" Львов).

Нападающие: Егор Ярмолюк ("Днепр-1" Днепр), Кирилл Попов ("Динамо" Киев).