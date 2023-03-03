Тренер сборной Украины U-17: Всегда хочется лучшего, но исходим из ситуации, которая есть

Юношеская сборная Украины U-17 начала сбор, посвященный элит-раунду Евро-2023 (U-17). О том, как команда будет готовиться к турниру, рассказал главный тренер сине-желтых Юрий Мороз.

— Юрий Леонтьевич, на сбор приглашены 20 футболистов. Можно утверждать, что это все более сильные, которых вы хотели бы видеть?

— Практически так и есть.

— В нашем составе появились легионеры. Это серьезное усиление команды?

— Мы очень надеемся на это. Информация, которая у меня есть насчет нападающего Владислава Руснака, представляющего итальянскую "Сиену", очень хорошая. Уверен, что он добавит конкуренцию и мотивацию в команде. Богдан Будко, выступающий за нидерландский АЗ, — игрок середины поля. Тоже хороший парень, но уже в самом процессе посмотрим, как все будет.

— Спарринг накануне элит-раунда не планируете?

— Нет. Всегда хочется лучшего, но исходим из ситуации, которая есть. Будем работать в двукратном режиме, чередуя тренировки на поле с теоретическими занятиями.

— Удалось ли всех соперников в группе проанализировать?

— Акцент я делал на изучении сборной Кипра, с которой мы сыграем в первом матче. Меньше разбирали игру итальянцев и ирландцев, поскольку смотреть их прошлогодние поединки не было большого смысла, потому что через год в юношеском футболе многое меняется. Возьмем за основу их очный матч первого тура в элит-раунде.

— Ваше мнение о соперниках сразу после жеребьевки и сейчас отличается?

— Вообще нет. Италия – фаворит.

— Готовы ли ваши подопечные, прежде всего, психологически к борьбе за выход в финальную часть Евро?

— По крайней мере, я верю в ребят. Но, безусловно, все покажет только сам турнир. Будем надеяться, что все будет хорошо, – сказал Мороз.