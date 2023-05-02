Езерский назвал состав сборной Украины U-16 на Турнир развития УЕФА

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в Словакии.

5 мая у юношеской команды начнется сбор, посвященный Турниру развития УЕФА. В Словакии, где сине-желтые проведут и подготовку к соревнованиям, кроме хозяев, они также сыграют с командами Ирландии и Латвии.

На предстоящий сбор главный тренер сборной Украины U-16 Владимир Езерский вызвал 20-х исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Александр Петренко ("Байер", Германия), Илья Волошин ("Новелда Юнион", Испания).

Защитники: Никита Шеликета ("Шахтер" Донецк), Алексей Рыбак ("Динамо" Киев), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Илья Мартюк ("Дац 05", Германия), Дмитрий Стрельчук ("Бавария", Германия), Дмитрий Варивода ("Адмира", Австрия), Демьян Третьяк ("Динамо", Хорватия), Даниил Добреля ("Визела", Португалия).

Полузащитники: Евгений Гармаш ("Шахтер" Донецк), Владимир Озимай ("Динамо" Киев), Александр Сорока, Артур Ухань (оба — "Гент", Бельгия), Иван Лихолит ("Дац 05", Германия), Александр Драган ("Аталанта", Италия), Александр Ильченко ("Герта", Германия), Дмитрий Богданов ("Динамо", Германия).

Нападающие: Даниил Пилипчук ("УФК Карпаты", Львов), Демьян Есин ("Гутник", Польша).

Турнир развития УЕФА

10.05.2023

Латвия — Ирландия (11.00)

Словакия — Украина (16.00)

12.05.2023

Ирландия — Украина (11.00)

Словакия — Латвия (16.00)

15.05.2023

Латвия — Украина (11.00)

Словакия — Ирландия (11.00)

Время начала матчей — киевское.

Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 (U-17). В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).