Езерский: Всем известно, при каких обстоятельствах сейчас собираются юношеские сборные Украины
У сборной U-16 в мае тренировочный сбор
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Езерский рассказал о ближайших планах в преддверии сбора команды, посвященного выступлению "сине-желтых" на Турнире развития УЕФА.
— Владимир Иванович, это первый сбор новой сборной Украины. С какими надеждами ждете эту работу?
— Всем известно, при каких обстоятельствах сейчас собираются юношеские сборные Украины. Чемпионата ДЮФЛУ нет. Из-за войны многие молодые ребята уехали за границу. Поэтому ближайший сбор в Словакии и Турнир по развитию УЕФА, куда нас пригласили, будет селекционным. Мы хотим посмотреть в деле футболистов, выступающих за границей. Я благодарен руководству УАФ, что нам пошли навстречу и дали несколько дополнительных дней для тренировочного процесса.
— У всех иностранцев, вызванных на этот сбор, есть игровая практика?
— Трудно следить, поскольку ребята представляют юношеские команды, поэтому мы собираем информацию, насколько это возможно. В то же время следует отметить, что многих футболистов не удалось пригласить по техническим причинам.
Этот сбор и предназначен для того, чтобы поближе познакомиться с потенциальными кандидатами в сборную. А уже на следующую работу, которая состоится в Украине, будут приглашены игроки, представляющие отечественные коллективы.
— Какие задачи будете ставить перед командой на Турнире развития УЕФА в Словакии?
— Какие цели могут быть, если это первый сбор этой сборной? В первую очередь мы хотим познакомиться и распознать качества игроков.
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