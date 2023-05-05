Езерский: Всем известно, при каких обстоятельствах сейчас собираются юношеские сборные Украины

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Владимир Езерский рассказал о ближайших планах в преддверии сбора команды, посвященного выступлению "сине-желтых" на Турнире развития УЕФА.

— Владимир Иванович, это первый сбор новой сборной Украины. С какими надеждами ждете эту работу?

— Всем известно, при каких обстоятельствах сейчас собираются юношеские сборные Украины. Чемпионата ДЮФЛУ нет. Из-за войны многие молодые ребята уехали за границу. Поэтому ближайший сбор в Словакии и Турнир по развитию УЕФА, куда нас пригласили, будет селекционным. Мы хотим посмотреть в деле футболистов, выступающих за границей. Я благодарен руководству УАФ, что нам пошли навстречу и дали несколько дополнительных дней для тренировочного процесса.

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— У всех иностранцев, вызванных на этот сбор, есть игровая практика?

— Трудно следить, поскольку ребята представляют юношеские команды, поэтому мы собираем информацию, насколько это возможно. В то же время следует отметить, что многих футболистов не удалось пригласить по техническим причинам.

Этот сбор и предназначен для того, чтобы поближе познакомиться с потенциальными кандидатами в сборную. А уже на следующую работу, которая состоится в Украине, будут приглашены игроки, представляющие отечественные коллективы.

— Какие задачи будете ставить перед командой на Турнире развития УЕФА в Словакии?

— Какие цели могут быть, если это первый сбор этой сборной? В первую очередь мы хотим познакомиться и распознать качества игроков.