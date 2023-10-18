Украина U-17 в отборе Евро разгромила сверстников из Лихтенштейна

Сборная Украины U-17 провела свой второй матч квалификационного раунда Евро-2024.

После ничьей с Финляндией (2:2) сегодня наша команда встречалась со сверстниками из Лихтенштейна.

Матч получился в одни ворота и закончился со счетом 7:0 в пользу сборной Украины. Хет-трик оформил Степанов.

Украинцы очень быстро получили комфортное преимущество. Сначала Степанов замкнул передачу партнера с левого фланга, затем Богданов переиграл кипера блестящим ударом с далекого расстояния. На 21-й минуте Степанов оформил дубль, замкнув головой подачу Драгана со штрафного. Перед перерывом отличился и сам Драган, реализовав пенальти, также по голу добавили Богданов, Драган, Гармаш и Ухань.

21 октября наша команда встретится с Германией. В этой гре и определится победитель группы, при этом, нашу команду устроит и ничья.

Украина (U-17) - Лихтенштейн (U-17) 7:0

Голы: Степанов (5, 21, 57), Богданов (15), Драган (45+2, с пенальти), Гармаш (65), Ухань (69).

Украина (U-17): Петренко, Рыбак (Бондарь, 46), Третьяк (Рябоконь, 68), Дегтярь (Данковский, 46), Стрельчук, Гармаш, Сорока (Озимай, 46), Драган, Денисов, Степанов, Богданов (Ухань, 46).