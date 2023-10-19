Акклиматизация и острое, непривычное для нас питание. Тренер сборной U-19 рассказал о турнире в Южной Корее

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов подвел итоги межударного турнира, который проходил в Южной Корее, и в рамках которого наша команда сыграла с хозяевами турнира, а также с командами Вьетнама и Марокко.

— Могу однозначно сказать, что сбор я отнесу в актив нашей сборной. Прошедшие поединки пойдут на пользу коллективу перед квалификационным раундом чемпионата Европы.

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— Уровень азиатских и африканской сборных удовлетворил вас?

— Без сомнения. Если несколько лет назад Южная Корея была на вторых третьих ролях в своем регионе, то сейчас она заметно добавила. На уровне юношеских сборных эта команда смотрится очень прилично. Марокко – одна из лучших команд на африканском континенте, причем практически все футболисты выступают в хороших европейских клубах. Да и Вьетнам хорошо обученная команда, футболисты знают, что делать на поле. Возможно, игрокам немного не хватает роста, но они бьются до конца… Таких игр в Украине мы вряд ли бы нашли, поэтому можно лишь выразить благодарность руководству УАФ за то, что удалось сыграть с такими, можно сказать, экзотическими командами.

— Поражение в первом матче Южной Кореи можно списать на акклиматизацию?

— В какой-то степени это так и есть. Это был как раз третий день нашего пребывания там. К тому же стоит отметить, что мы сутки добирались в Варшаву, потом был 11-часовой перелет в Южную Корею, и разница во времени по сравнению с Украиной — шесть часов. Не могу не отметить и острое, непривычное для нас питание. Впрочем, думаю, если бы первый матч у нас был с Вьетнамом, то результат в игре с хозяевами, возможно, был бы и другим.

— Через месяц для вашей сборной стартует квалификационный раунд Евро-2024 (U-19). На сколько процентов вы уже определились с составом?

— Не скажу в процентном отношении, но 17—18 игроков в обойме. Хотя я понимаю, что могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, ведь кто-то может испытать травмы, заболеть. Важно, что нам удалось увидеть по делу много новичков, поэтому кто-то из них может оказаться среди тех футболистов, кто поедет на квалификацию.

- Когда в ноябре планируете начать сбор?

— Если планы не изменятся, то из Киева в Польшу мы отправляемся 11 числа. 12-го вылетаем на Мальту, и первый матч у нас 15-го.