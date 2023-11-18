Отбор на ЧЕ-2024. Украина U19 – Косово U19 0:4. Слов нет

Сборная Украины U19 во втором туре первого этапа квалификации на юношеское Евро встречалась со сверстниками из Косово.

Матч проходил на Мальте, как и остальные поединки "сине-желтых" на данном отборе. Подопечные Кузнецова уступили со счетом 0:4.

В первом тайме "сине-желтые" пропустили на 22 минуте. После перерыва косовары забили еще три гола.

В настоящее время подопечные Кузнецова занимают второе место в группе с тремя очками в активе благодаря победе над Мальтой. Словакия идет третьей с одним зачетным пунктом, однако у нее еще игра против мальтийцев в запасе: ее команды проведут сегодня в 15:40.

Последний матч на этом этапе отбора Украина U19 проведет 21 ноября против сверстников из Словакии. Поединок начнется в 13.00 по Киеву.

Украина (U-19) - Косово (U-19) - 0:4 (0:1)

Голы: Гашиян (22, 79), Буюпи (64), Рама (90+2)

Украина (U-19): Фесюк, Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев, Михайлов (Саленко, 46), Ващенко (Микитюк, 46), Кремчанин (Деркач, 46), Мануйлов, Тутеров (Панченко, 71), Пономаренко (Пищур) , 81)

Косово (U-19): Кела, Добруна, Зекирай, Силай, Кодра (Ибрагими, 55), Локай (Шахини, 83), Милай, Гербовчи (Рама, 71), Яшари (Талла, 71), Буюпи, Гашиян (Гаши, 83)

Предупреждения: Михавко (68) - Кодра (36)