Украина U-19 разгромила Словакию в отборе на Евро-2024
Реабилитировались за поражение от Косово
Фото: прес-служба УАФ
Сегодня, 21 ноября юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) встречалась с ровесниками из Словакии в рамках квалификации на Евро-2024 U-19. Игра завершилась победой сине-желтых.
Подопечные Олега Кузнецова вышли вперед на 30-й минуте благодаря голу Ивана Ермачкова. Затем в течение трех минут украинцы отличились дважды. Авторами забитых мячей стали Максим Деркач и Тарас Михавко. В конце встречи Украина U-19 еще раз огорчила своего соперника - отличился Матвей Пономаренко. Свои ворота украинцы оставили "сухими". Таким образом, украинская команда громит Словакию U-19 - 4:0.
Эта победа гарантирует нашей команде проход во второй этап отбора на чемпионат Европы.
Квалификация к Евро-2024 (U-19), группа 7, 3-й тур
Словакия U-19 - Украина U-19 0:4
Голы: Ермачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84.
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