Тренер Украины U-19: В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд
Олег Кузнецов подвел итоги выступления своих подопечных
Фото: прес-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов подвел итоги выступления команды в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19).
Украинцы завершили квалификационный раунд Евро-2024 (U-19) на первом месте. Теперь сине-желтых ожидает элит-раунд, который состоится весной 2024-го.
- Олег Владимирович, ваши слова о том, что в нашей группе нет фаворита, подтвердились. Сложно было?
- Как видно по результату, всем было непросто. У Мальты, Косова и Словакии были футболисты достаточно высокого уровня. Мы предполагали, что все будут терять очки, но кто-то больше, кто-то - меньше. В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд.
- После победы над Мальтой было непонятное поражение от Косова. С чем это связано?
- Бывают такие дни, матчи, когда ничего не получается. Моменты создавались, но не реализовывались, а соперник имел несколько контратак, и наши индивидуальные ошибки в обороне привели к пропущенным мячам.
- Был ли разбор полетов после такого провала?
- В принципе, нет. Все было по плану: проанализировали, указали на ошибки. Да, говорили о сложном положении, но все, как и раньше, оставалось в наших руках, поэтому никто пеплом голову не посыпал ...
- И в последнем поединке сборная Украины не заметила Словакию ...
- Просто в первом тайме мы хорошо использовали два стандартных положения, забили еще один гол. А после перерыва соперник открылся, и мы могли забить еще столько же, но ограничились одним мячом. В этой игре я не имел претензий к подопечным по реализации голевых моментов.
- Кого бы вы отметили по итогам турнира?
- Были ошибки, но в целом команда выступила ровно. А что касается новых футболистов, то они не разочаровали. Я доволен их игрой и отношением к делу, - сказал Кузнецов.
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