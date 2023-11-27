Тренер Украины U-19: В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов подвел итоги выступления команды в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19).

Украинцы завершили квалификационный раунд Евро-2024 (U-19) на первом месте. Теперь сине-желтых ожидает элит-раунд, который состоится весной 2024-го.

- Олег Владимирович, ваши слова о том, что в нашей группе нет фаворита, подтвердились. Сложно было?

- Как видно по результату, всем было непросто. У Мальты, Косова и Словакии были футболисты достаточно высокого уровня. Мы предполагали, что все будут терять очки, но кто-то больше, кто-то - меньше. В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд.

- После победы над Мальтой было непонятное поражение от Косова. С чем это связано?

- Бывают такие дни, матчи, когда ничего не получается. Моменты создавались, но не реализовывались, а соперник имел несколько контратак, и наши индивидуальные ошибки в обороне привели к пропущенным мячам.

- Был ли разбор полетов после такого провала?

- В принципе, нет. Все было по плану: проанализировали, указали на ошибки. Да, говорили о сложном положении, но все, как и раньше, оставалось в наших руках, поэтому никто пеплом голову не посыпал ...

- И в последнем поединке сборная Украины не заметила Словакию ...

- Просто в первом тайме мы хорошо использовали два стандартных положения, забили еще один гол. А после перерыва соперник открылся, и мы могли забить еще столько же, но ограничились одним мячом. В этой игре я не имел претензий к подопечным по реализации голевых моментов.

- Кого бы вы отметили по итогам турнира?

- Были ошибки, но в целом команда выступила ровно. А что касается новых футболистов, то они не разочаровали. Я доволен их игрой и отношением к делу, - сказал Кузнецов.